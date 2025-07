Cronograma de actividades de Dina Boluarte para el 28 de julio

Desde las 7:50 de la mañana, la presidenta cumplirá una serie de actividades programadas por Fiestas Patrias.

Este lunes 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte cumplirá una jornada clave como parte de las celebraciones por el 204º aniversario de la Independencia del Perú. Como es tradición, la mandataria participará en actividades que incluyen la Misa Solemne y Te Deum en la Catedral de Lima. La sesión solemne en el Congreso de la República y el saludo protocolar en Palacio de Gobierno.

La agenda oficial de Dina Boluarte para el lunes 28 de julio arranca temprano. A las 7:50 de la mañana, la mandataria dejará Palacio de Gobierno a través de la Puerta de Honor, ubicada en el centro de Lima, para dirigirse a su primera actividad. Desde las 8:00 a.m., Dina Boluarte participará en la tradicional Misa Solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima.

A las 9:10 de la mañana, finalizada la ceremonia religiosa, Dina Boluarte emprenderá el regreso a Palacio de Gobierno para continuar con el desarrollo de las actividades protocolares del día. Este traslado se realiza para garantizar que la presidenta esté presente en la recepción de la Comisión de Anuncio del Congreso más adelante en la mañana.

Cerca de las 10:30 a.m., la presidenta recibirá en el Salón de Embajadores de Palacio de Gobierno a la Comisión de Anuncio del Congreso de la República. La llegada del Gabinete al Congreso está prevista alrededor de las 10:40 a.m. A las 10:50 a.m., la presidenta Dina Boluarte se desplazará nuevamente, esta vez desde Palacio de Gobierno hasta el Congreso de la República.

Boluarte llegará al Palacio Legislativo a las 10:55 a.m., donde será recibida con honores en la emblemática Puerta de Honor. A las 11:10 de la mañana, Dina Boluarte iniciará el esperado mensaje a la Nación. Este discurso será transmitido en vivo por diferentes canales de señal abierta.

La agenda oficial de Dina Boluarte concluirá aproximadamente a las 17:30. Con el saludo protocolar del cuerpo diplomático y las altas autoridades del país a la mandataria. Esta ceremonia se llevará a cabo en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, cerrando la jornada de actividades oficiales por Fiestas Patrias.