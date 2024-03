“Cristo cholo”: “no tengo ni para un pan”

MARIO VALENCIA CUMPLIÓ 46 AÑOS REALIZANDO VÍA CRUCIS SIN PERCIBIR UN CENTAVO

Mario Valencia Rivadeneira, popularmente conocido como el “Cristo Cholo”, encabezó el tradicional Vía Crucis por Semana Santa, que tuvo como punto principal el cerro San Cristóbal.

El recorrido se inició a la 1:00 p.m. y tuvo como partida la Municipalidad del Rímac, de donde se visitaron siete iglesias ubicadas en el Cercado de Lima.

La primera de ellas será la Catedral de Lima, luego la iglesia Santa Rosa, Las Nazarenas, San Marcelo, El Carmen, San Francisco y Santo Domingo

Después de la Municipalidad de Lima, se continuó el recorrido por las iglesias rimenses San Lorenzo y Fátima.

El “Cristo Cholo” llegó aproximadamente a las 3:00 p.m. a las faldas del cerro y ascendió aproximadamente 20 kilómetros llevando la cruz, para realizar las paradas en cada una de las 14 estaciones.

Leer también [Pago de devengados es justa reivindicación a policías y militares]

Mario Valencia, quien escenifica desde hace 46 años el bautizo y vía crucis de Jesús en Semana Santa, aseguró que no percibe por este acto ningún beneficio económico.

“Yo no le cobro un sol a nadie por hacer esta obra, lo hago por amor, por fe, por devoción y me entrego al Perú y al mundo entero sin pedir nada a nadie. Yo, en este momento, no tengo ni un sol para comprarme un pan, tengo que preocuparme por los alimentos de los que están detrás de mí, por los que actúan en el grupo de teatro Enmanuel, tengo que brindarles su almuerzo, comida y movilidad”, manifestó.