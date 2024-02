Cristal 3-1 Always Ready: reacciones de los hinchas celestes

Sporting Cristal no pudo revertir el resultado que obtuvo en Bolivia

El encuentro entre Sporting Cristal y Always Ready en la segunda fase de la Copa Libertadores terminó 3-1 a favor de los locales, sin embargo, no fue suficiente para que el equipo avance a la siguiente ronda. A pesar de que Adalid Terrazas anotó vía tiro libre al inicio del partido, Martín Cauteruccio marcó un ‘hat-trick’ que dio esperanza a los celestes.

Tras esta eliminación, los hinchas de Sporting Cristal expresaron su descontento al término del partido en el Estadio Nacional de Lima. Estaban molestos con el árbitro por las faltas no cobradas y con la Conmebol por enviar al equipo a jugar en la ciudad de El Alto en Bolivia, que se encuentra a más de 4000 metros sobre el nivel del mar.

Fuente: Depor

¿Próximo partido de Cristal yAlways Ready?

El próximo partido de Always Ready será el sábado 2 de marzo, cuando visiten a Guabirá en el estadio Gilberto Parada por la segunda fecha del campeonato boliviano. Mientras tanto, Sporting Cristal recibirá a Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, también el sábado 2 de marzo.

¿Cuántos goles tiene Martín Cauteruccio en el 2024?

Durante el año 2024, Martín Cauteruccio ha marcado un total de 17 goles en siete partidos oficiales vistiendo la camiseta de Sporting Cristal. Cuatro de estos goles fueron conseguidos en la Copa Libertadores, mientras que los restantes trece fueron en el Torneo Apertura de la Liga 1.