“Coyote” sufrió descompensación en comisaría

Luego de ser trasladado a la comisaría por manejar en presunto estado de ebriedad, Julio “Coyote” Rivera sufrió una descompensación en altas horas de la noche y tuvo que ser internado en la clínica Vesalio, en San Borja.

No pudo tomar sus pastillas para la hipertensión

El cuadro de hipertensión del excampeón nacional con Sporting Cristal y Universitario de Deportes empeoró cuando no pudo tomar su medicamento debido a que se encontraba en su vehículo, el cual fue intervenido por la policía.

Finalmente le dieron de alta aproximadamente a las 10:30 de la mañana del lunes. Luego fue conducido nuevamente a la comisaría del mismo distrito para que continúe con su detención por conducir aparentemente pasado de copas.

El hermano de Paolo Guerrero deberá pagar una multa y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones determinarán el tiempo exacto de la cancelación de su licencia de conducir.

“(Julio) Admite que estuvo bebiendo con su familia y hace mea culpa de que esto realmente pasó, pero también es consciente de lo que era chiquito, se ha hecho una bola inmensa”, informó la abogada de Julio Rivera

Pese a que “Coyote” fue detenido cuando conducía en presunto estado de ebriedad en una calle en sentido contrario, el personal policial lo mantuvo enmarrocado cuando lo trasladaba desde la sede policial de San Borja.

Julio Rivera no cometió ningún crimen, no atropelló a nadie y no se puso faltoso con la policía, todo lo contrario. Pero su buen comportamiento con el personal policial y su cooperación no sirvieron de nada, pues lo esposaron sin mucho sentido.

Él es una figura conocida, no tuvo intención de escaparse para que lo enmarroquen. Sin embargo, a los policías se les escapan los verdaderos ladrones y asesinos de las mismas comisaría. Se burlan de la seguridad y continúan libres.