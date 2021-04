COVID-19:  uso de corticoides es riesgoso

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de salud (Minsa) alerta a la población de los riesgos de automedicarse con corticoides (dexametasona, prednisona, hidrocortisona, etc.) para controlar los primeros síntomas de la COVID-19. Según últimos estudios, su uso en la primera semana de enfermedad podría agravar el cuadro médico, asociándose incluso a más casos de fallecimiento.

Los informes médicos son respaldados por instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y revistas como The Lancet, The New England Journal of Medicine, IDSA (Infectious Diseases Society of America), entre otras.

En ellos se indica que si bien el uso de corticoides mejora la condición de pacientes graves con asistencia de oxígeno, no ocurre lo mismo en pacientes con cuadro leve, quienes podrían agravar su situación en pocos días y aumentar el riesgo de compromiso pulmonar y mortalidad.