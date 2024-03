Corredores azul y rojo ya no operarían

La crisis en el sistema de transporte de Lima ha alcanzado un punto crítico con la decisión de los representantes de los corredores complementarios de suspender sus servicios tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Se confirmó que no solo el Corredor Morado dejará de funcionar, sino también el Azul y el Rojo, dejando a miles de usuarios y trabajadores en la incertidumbre.

Gerardo Hermosa, vocero del Corredor Morado, expresó su preocupación por la situación, confirmando que los buses no saldrán más y que se reunirán con los choferes para informarles sobre su liquidación.

Hermosa advierte que esta situación no solo afectará la movilidad de la población, sino que también pondrá en riesgo la seguridad de los usuarios al confiar en empresas que no pagan impuestos, no tienen personal en planilla y no respetan las tarifas diferenciadas.

Además, el futuro de los corredores Azul y Rojo también se ve comprometido, ya que el MTC ha dejado en claro que no se brindará apoyo a otros corredores. Se espera que en los próximos días se resuelvan los contratos y se inicie un proceso de arbitraje para buscar soluciones a esta crisis.