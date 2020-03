Coronavirus: Ampayan a Lucho Cáceres corriendo en plena cuarentena

El actor Lucho Cáceres fue captado por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” cuando corría por Asia, pese a la cuarentena que dictó el gobierno para evitar la propagación del coronavirus en el Perú.

“Pero no hay nadie acá aparte de ti. No hay nadie acá, estoy dentro de mi domicilio, acá no hay nadie aparte de ti”, respondió el actor al ser cuestionado por el reportero de Magaly.

Aunque, el actor aseguraba que se encontraba en su domicilio, la cámara no llegó a mostrar ninguna casa alrededor de él.

“Ah, eres de ATV. No gozan de credibilidad, por favor. No gozas de credibilidad, en serio. ¿Tú ves a alguien a mí alrededor? ¡Respeto! Voy a seguir corriendo, quédense en sus casas”, agregó Lucho Cáceres y siguió con su rutina de ejercicios.

Ante esto, la “Urraca” le dio con palo al actor: “No le importa las reglas que se ha dado siendo un personaje público, siendo alguien que tiene que comenzar con el ejemplo. (…) Justamente tenemos que dar el ejemplo, nos compete a nosotros”,.

Por su parte, Lucho Cáceres no se quedó callado y decidió detallar lo sucedido en una publicación compartida en su cuenta de Facebook.

“Consciente de los difíciles momentos que atravesamos y como ciudadano responsable he acatado el aislamiento social señalado por el decreto de urgencia, decidí junto a mi familia pasar la cuarentena en un lugar alejado de Lima dónde además me encontraba ya cuando se dictó la medida”, comienza la publicación de Cáceres.

Agrega luego que pasaría a cumplir una prescripción médica dada su condición diagnosticada de hipertensión.