Conoce los peligros de la obesidad con la Covid-19    

Las personas que padecen obesidad en el Perú tienen ocho veces más riesgo de morir por complicaciones debido al covid-19, desorden que se inicia a tan solo meses de nacer, alertaron expertos en nutrición.

Según especialistas los obesos tienen 8 veces más riesgo de morir a causa de este virus

“Un obeso en nuestro país que se infecta con covid-19 tiene ocho más veces riesgo de morir que quien no es obeso. Esto significa que si podemos disminuir esta prevalencia de obesidad podemos también disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad de estas personas”, manifestó Saby Mauricio, directora de Nutrición Humana de la Universidad Norbert Wiener.

En entrevista con Andina al Día, la experta indicó que la pandemia por coronavirus ha desnudado todas las falencias del sistema de salud peruano, donde los obesos ocupan el primer lugar de riesgo frente al virus, por encima incluso de los adultos mayores.

Leer también [Comer a mitad de la noche termina en obesidad]

“En el paciente obeso el sistema inmune no funciona como en una persona sana y por tanto no te defiende como debería. Su sistema está alterado y no responde necesariamente. Ante eso el papel del nutricionista es fundamental para lograr su recuperación”, señaló.

RECIÉN NACIDOS EN PELIGRO

La exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú advirtió que el problema de la obesidad se inicia muy tempranamente, a tan solo meses de nacer.

“Los niños de cero a seis meses deberían alimentarse solamente con la lactancia materna, sin embargo, estamos teniendo la invasión de fórmulas maternizadas que traen como consecuencia el incremento de calorías y no necesariamente de los nutrientes que necesita el niño”, explicó.

Indicó que no hay ninguna fórmula en el mundo, ni habrá, que pueda igualar a la leche materna, “pero hoy tenemos uno de cada diez niños, de 0 a cinco años, con sobrepeso y obesidad”.

La experta hizo notar que si hay un obeso en la familia sin duda habrá otros con el mismo problema o con sobrepeso dentro de casa.

“La mayoría de las veces llega a consulta la mamá con un niño obeso y me dice que el doctor ha recomendado que su hijo haga dieta, pero uno mira a la madre y ella también está obesa, debido a que el problema no surge de la nada. Hay una razón y es básicamente una mala alimentación”.

Explicó que uno debe comer de acuerdo con la actividad física que realiza. Si come por encima de ese desgaste, engordará de todas maneras.

“Cuando hay una persona obesa en casa, sugerimos trabajar un plan nutricional para toda la familia, donde cada integrante tendrá porciones distintas dependiendo de su edad, si es gestante, si está enfermo, si es niño y de la actividad física que realiza”.

VERIFIQUE SI ES UN NUTRICIONISTA

Saby Mauricio destacó la reciente aprobación de la Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista Peruano, que permitirá a estos expertos ser parte del equipo básico de salud.

Esta nueva ley regula el trabajo del nutricionista en las dependencias de los establecimientos de salud públicos y privados. Prohíbe además que quien no haya terminado la carrera y no esté colegiado pueda ejercer la carrera.

Para poder trabajar como nutricionista debe tener el título de licenciatura, el título equivalente expedido en otros países revalidados conforme a ley, estar inscrito y registrado en el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP). En el Perú existen 25 universidades que enseñan esta profesión.

Los interesados en recibir asesoría de estos expertos pueden ingresar a la página conoce a tu nutricionista, donde podrán certificar si se trata de un verdadero profesional de este campo.