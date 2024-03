Conoce el horario especial del transporte público en el feriado largo

Durante el feriado largo de Semana Santa, la ATU recomendó a los usuarios tomar precauciones para evitar contratiempos en sus desplazamientos

El jueves 28 y viernes 29 de marzo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha anunciado que los servicios de transporte público en Lima y Callao operarán con horarios especiales debido al feriado de Semana Santa.

El horario de atención del servicio de transporte regular será de 4:30 a. m. a 12 a. m. (medianoche), ajustándose a la demanda del servicio. Por otro lado, el servicio de taxi autorizado por la ATU estará disponible las 24 horas del día.

Los corredores complementarios mantendrán su horario habitual de servicio, operando desde las 5 a. m. hasta las 10:30 p. m.

El horario del Metropolitano para el jueves 28 será de 5 a.m. a 10 p.m., con los servicios regulares A, B y C, así como el servicio Expreso 4 operando de 6 a.m. a 8 p.m. Las rutas alimentadoras estarán en funcionamiento hasta las 11 p.m.

Para el viernes 29, el horario será el mismo, de 5 a.m. a 10 p.m., con los servicios regulares A, B y C, y las rutas alimentadoras operando hasta las 11 p.m.

El servicio Lechucero funcionará sin cambios los jueves, viernes y sábado, desde las 11:30 p.m. hasta las 4 a.m.

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao estará en servicio desde las 5:30 a. m. hasta las 10 p. m. Por su parte, la Línea 2 operará en su horario habitual, de 6 a. m. a 11 p. m.

Es importante destacar que el sábado 30 y el domingo 31 de marzo, los servicios de transporte público funcionarán según su horario habitual.

