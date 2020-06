Conmebol repartirá $6 millones entre las 10 asociaciones miembro

La terrible pandemia que viene azotando al mundo ha hecho que el fútbol también se vea afectado, al punto que las diversas ligas en territorio sudamericano tengan que ser aplazadas con el fin de tomar las medidas necesarias, que no expongan a los protagonistas del deporte rey.

En ese sentido, este martes el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hizo uso de sus redes sociales, para comunicar que se repartirán 6 millones de dólares de manera equitativa a las 10 asociaciones miembro, entre ellas claro la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Mismo mensaje que se dejó ver en la página oficial del ente.

El Consejo de la CONMEBOL decidió reforzar la asistencia económica a las Asociaciones Miembro con un fondo de US$ 6.000.000, repartidos equitativamente entre las 10 Asociaciones Miembro. Este auxilio es considerado crucial para el fútbol del continente, que debido a la pandemia atraviesa un duro momento en materia financiera”, explica el comunicado expuesto por el máximo ente del fútbol sudamericano.

Asimismo, el mismo documento detalla que: “US$ 2.000.000 (US$ 200.000 para cada Asociación) serán utilizados para realizar las pruebas de COVID-19 y cubrir así los gastos de laboratorio requeridos; y los US$ 4.000.000 restantes (US$ 400.000 para cada Asociación) serán destinados a fondos libres para que sean invertidos en función de sus necesidades más inmediatas”.

Como se sabe, hace una semana desde Conmebol también dieron a conocer que se aprobaron los protocolos sanitarios para la vuelta del fútbol en las diferentes competiciones, entre ellas la Copa Libertadores y Sudamericana. Además, de que se respetará el formato para las Eliminatorias Qatar 2022, que iniciarían en setiembre.