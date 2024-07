Conmebol inicia proceso disciplinario contra Marcelo Bielsa por declaraciones controvertidas en la Copa América

Marcelo Bielsa, el técnico de la selección uruguaya, generó controversia en una intensa rueda de prensa donde criticó fuertemente a la Conmebol y mencionó el escándalo del ‘Fifagate’. Ahora enfrenta una investigación que podría resultar en severas sanciones en su contra.

Este miércoles 17 de julio, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que ha abierto un expediente disciplinario contra Marcelo Bielsa. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue notificada sobre las acusaciones detalladas en contra de su técnico. Además, este proceso podría tener repercusiones en las próximas jornadas de la eliminatoria sudamericana programadas entre septiembre y noviembre de 2024. En las misma incluye el partido entre Uruguay y Colombia el 14 de noviembre en Montevideo.

Recordemos que Marcelo Bielsa generó controversia con sus declaraciones explosivas durante una conferencia de prensa de la semana pasada, tras los incidentes surgidos en las tribunas después del partido de Colombia contra Uruguay en las semifinales de la Copa América 2024. El reconocido entrenador argentino defendió a sus jugadores y criticó fuertemente la organización del torneo en Estados Unidos, haciendo referencia al ‘Fifagate’ investigado por el FBI.



Aunque la AUF aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto, su presidente expresó preocupación por los incidentes ocurridos en el partido contra Colombia, tanto por parte de jugadores como de aficionados. Además, cuestionó la gestión del torneo de selecciones más antiguo del mundo, celebrado en Estados Unidos.

En su rueda de prensa, Bielsa defendió a sus jugadores por los enfrentamientos con los aficionados colombianos tras la semifinal, argumentando que “cualquiera habría reaccionado de esa manera” para proteger a sus familias. Aunque condenó las agresiones, la AUF justificó la respuesta de los futbolistas dadas las circunstancias.

“Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano si vieran que no había escapatoria ni prevención y estaban agrediendo a su esposa, a su madre, a un bebé”, mencionó.

El entrenador también criticó la gestión de la Conmebol durante la Copa América, señalando que se han realizado afirmaciones engañosas sobre las condiciones del torneo. Bielsa hizo referencia al ‘Fifagate’ y acusó a los organizadores de falta de transparencia y de tratar injustamente a los participantes.

“Cuando Estados Unidos sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el ‘Fifagate’ con el FBI, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada. Esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, no hay de lo qué quejarse. Lo que no se puede seguir engañando es que las canchas están perfectas. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente y decir que es una cuestión visual”, comentó.

Además, mencionó que todos los implicados en el torneo están bajo amenaza, citando el caso de Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, a quien se le habría prohibido hablar bajo amenaza de consecuencias deportivas. Bielsa concluyó que existe una falta de equidad y justicia para los equipos menos favorecidos en la competencia.

“A Lionel Scaloni le dijeron que ya no hable más porque sino iban a pagar las consecuencias. Los jugadores no pueden hablar, todos amenazados deportivamente. Esto es una plaga de mentirosos”, indicó.