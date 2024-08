Congreso propone que docentes reciban aumento en ONP

La iniciativa propone reformas a la Ley 31301 para mejorar las pensiones de jubilación de estos docentes

La congresista Katy Ugarte, de la bancada del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, ha presentado un proyecto de ley con el propósito de asegurar una “pensión digna” para los profesores en la Carrera Pública Magisterial (CPM), afiliados a la ONP.

El proyecto busca modificar el artículo 3 de la mencionada ley para establecer dos niveles de pensión basados en años de servicio y edad. Los profesores con al menos 65 años y entre 10 y 15 años de aportes recibirían 446 soles, mientras que aquellos con entre 15 y 20 años de aportes recibirían 1,025 soles.

Ugarte argumenta que el aumento en el costo de vida y los precios de alimentos ha hecho que la canasta básica familiar sea más difícil de cubrir. En su exposición, destacó que la situación económica en Perú ha empeorado, haciendo cada vez más difícil para los ciudadanos cubrir sus necesidades básicas.

ONP digna

La parlamentaria calificó la propuesta como “necesaria y justa”, destacando que las pensiones actuales para los docentes no solo no cubren el incremento del costo de vida, sino que no alcanzan el monto de la Remuneración Mínima Vital. “Me preocupa mucho que las pensiones mínimas actuales de los docentes son de 500 soles y las máximas de 893 soles, lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los jubilados”, indicó Ugarte.