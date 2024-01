Congreso propone que adultos mayores paguen medio pasaje

Iniciativa está dirigida a personas mayores de 60 años

Se presentó un nuevo proyecto de ley que propone ampliar la tarifa de medio pasaje en el transporte público a los adultos mayores de 60 años. Este proyecto fue presentado por la congresista Nilza Chacón Trujillo, del partido Fuerza Popular, junto con sus colegas Víctor Flores Ruiz, Vivian Olivos Martínez, Mery Infantes Castañeda, Cruz Zeta Chunga y Héctor Ventura, pertenecientes a su misma bancada.

La modificación propuesta abarca los artículos 3, 4 y 5 de la Ley N.º 26271, con el objetivo de otorgar pases libres y diferenciados a varios grupos poblacionales, entre ellos:

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú .

y del . Alumnos universitarios y de Institutos Superiores Universitarios cuya duración de estudios no sea inferior a seis semestres académicos.

cuya duración de estudios no sea inferior a seis semestres académicos. Escolares .

. Personas adultas mayores, quienes deberán presentar su DNI.

La propuesta también establece que el beneficio del pasaje especial para estudiantes universitarios y personas mayores de 60 años solo podrá ser utilizado entre las 5:00 y las 24:00 en días laborables. En el caso de los escolares, deberán presentar su carné del Ministerio de Educación.

Chacón fundamenta esta norma argumentando que llegar a una edad avanzada conlleva una “acumulación de un conjunto de malestares y afecciones”.

El proyecto también aborda el tema del costo y beneficio, asegurando que no implicaría un gasto adicional. Se destaca que el beneficio no contempla gratuidad para no afectar los costos directos de quienes brindan el servicio. Además, se argumenta que la propuesta no vulnera lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, ya que busca beneficiar a la población adulta mayor, cuyo envejecimiento afecta su calidad de vida, especialmente considerando las bajas pensiones proporcionadas por los sistemas de pensiones en el país. También se subraya que mantener a los adultos mayores activos puede contribuir a la economía al reducir la carga sobre los sistemas de seguridad social.

