Congreso impide salida del país a Dina Boluarte

Pese a la crisis en la Selva Peruana por los incendios forestales, la presidenta Dina Boluarte, solicitó viajar a Estados Unidos entre el veintiuno y veintiséis del presente mes.

El pleno del Congreso, rechazó el requerimiento de viaje a Nueva York por parte de la presidenta de la República Dina Boluarte, para que participe en la próxima Asamblea General de la Organización de las naciones Unidas (ONU).

Ante ello, la decisión del parlamento, ocasionó que la mandataria de la nación, no viaje por primera vez fuera del país; pues de esta manera, la jefa de Estado no formaría parte de las diversas actividades que se iban a realizar entre el próximo veintiuno y veintiséis del presente mes en Nueva York. No obstante, una solicitud que fue presentada por Alex Paredes, podría hacer que se reconsidere dicha votación.

LEE TAMBIÉN:

En tanto, los partidos políticos que votaron a favor de que la presidenta de la República realice el viaje, fueron Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular y algunos miembros de Renovación Popular. Sin embargo, las bancadas que votaron en contra son las de Podemos, Juntos Por el Perú, la Bancada Socialista, el Bloque Magisterial y la mayoría de los no agrupados.

Tras la votación, diversos legisladores solicitaron la palabra para referirse a la preocupación por los incendios forestales que están ocurriendo en la Amazonía peruana y en diversos países de la región. En esa misma línea, la congresista Flor Pablo, explicó que su voto en contra se debe a la emergencia de los incendios forestales.

“El Perú no necesita a la presidenta Boluarte en Nueva York. La necesitamos en Amazonas, San Martín, Ancash, Cusco y otras regiones gravemente afectadas por los incendios forestales. Por esa razón, voté en contra de que asista a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es realmente lamentable que, en lugar de ser consecuente con el país y ella misma cancelar su presencia, sea el Congreso quien tome esta decisión”, explicó mediante su cuenta de X.