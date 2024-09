Congreso sanciona a Susel Paredes con amonestación y multa por insultar a Comisión Permanente

El Congreso impuso una amonestación y multa a Susel Paredes por insultar a los miembros de la Comisión Permanente en febrero de este año.

El Congreso de la República sancionó a la parlamentaria Susel Paredes tras descalificar públicamente a los miembros de la Comisión Permanente que aprobaron una denuncia constitucional contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La sanción impuesta consiste en una amonestación escrita y una multa equivalente a 15 días de su salario.

Esta decisión fue oficializada tres días después de que el Pleno del Congreso respaldara los informes de la Comisión de Ética Parlamentaria. Dichos informes recomendaban sancionar a Susel Paredes, así como a Héctor Valer, por afectar la “imagen, honra y buena reputación” del congresista José Cueto Aservi, miembro de la bancada Honor y Democracia.

Motivos de la sanción a Susel Paredes

La sanción a Susel Paredes se originó por comentarios realizados en una entrevista a Exitosa en febrero. En esta la congresista insultó a los miembros de la Comisión Permanente. Durante la entrevista, criticó la decisión de impulsar la salida de la JNJ, alegando que esto afectaría el funcionamiento de la institución, que en ese momento estaba evaluando a los titulares de la ONPE y Reniec.

“Mira qué brutos son los que no interpretan las cosas de acuerdo con ley y con lógica, que lo que va a pasar es que la Junta no va a poder sesionar porque no habrá quórum”, dijo Paredes. A esto agregó: “Tan idiotas son que no saben que no podrán sesionar. […] Ellos dicen ‘quiero ganar el campeonato, entonces, yo necesito a mis árbitros, necesito mis reglas’”.

Denuncia presentada por Juan Carlos Lizarzaburu

Tras estas declaraciones, el parlamentario Juan Carlos Lizarzaburu presentó una denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria. En el documento, Lizarzaburu consideró las expresiones de Paredes como “agraviantes y denigrantes”. Además, solicitó que se impusiera la sanción más severa según el reglamento del Congreso y el Código de Ética parlamentaria.