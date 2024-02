Congresista Soto evalúa interpelación al ministro de Transportes

La interpelación se daría por lo sucedido en Corpac

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto, está considerando presentar una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, debido a los problemas en Corpac. Pérez Reyes fue convocado para explicar los retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pero no asistió.

“Pareciera que el ministro de Transportes y Comunicaciones no está tomando las cosas en serio, como si no fuera un problema. También es una falta de respeto al Parlamento y a la Comisión que el ministro no venga”, precisó Soto.

Soto también mencionó la posibilidad de privatizar la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) debido a los problemas. “No podemos depender de los controladores aéreos; se imaginan ustedes una huelga del Sindicato de Controladores Aéreos, sería un caos total”, agregó. El congresista enfatizó que alguien debe asumir la responsabilidad por los eventos que afectaron a miles de personas en el principal terminal aéreo del país.

CORPAC admite deficiencias con respecto a controladores

Por otro lado, la gerente general de Corpac, Zoila Terry, admitió deficiencias en cuanto a controladores en el área de radar y anunció acciones para contar con el personal adecuado. Destacó que lo sucedido el día jueves pasado es un tema de seguridad operacional y mencionó que el máximo salario anual para cualquier colaborador en Corpac es de 300 mil soles.

Acciones de Indecopi

En cuanto a las acciones de Indecopi, la directora de Fiscalización, Milagros Pozo, detalló que en los últimos cuatro años se impusieron 2,235 sanciones y 5,311.1 UITs en multas relacionadas con actividades de transporte aéreo, siendo Latam Airlines Perú S.A. la más sancionada con 581 infracciones, representando el 26% del total. Durante el incidente del 1 de febrero, Indecopi brindó 450 asesorías directas en counters y 48 de manera presencial en la oficina, evidenciando el impacto en los usuarios.