Congresista acciopopulista intenta sobornar a un periodista con 100 soles

El congresista de Acción Popular intentó darle dinero a un periodista para que lo entreviste. Sin embargo, lo rechazó y fue expuesto

El congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores, ha recibido una ola de críticas debido a su intento por sobornar a un periodista de la provincia de Puno. El objetivo de parlamentario era entregarle 100 soles a cambio de que pueda ser entrevistado por el medio.

El comunicador del diario La República, Liubomir Fernández, catalogó la acción del legislador de forma negativa, añadiendo que ha humillado su honor por intentar darle dinero de manera ilícito.

“¿Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero? Jorge Luis, yo te acepto lo que tú quieras, pero eso no. Es que no puedes pretender darme dinero. Eso no hace (…) Esto no lo he hecho antes ni nunca”, le dijo el hombre de prensa.

Además, el comunicador pidió que la Fiscalía tome cartas en el asunto, ya que el acciopopulista admitió el delito luego de ser confrontado por las cámaras.

“Yo pido que la fiscalía lo investigue, que reciba algún escarmiento, eso no se hace. El periodismo es una carrera muy noble y no se presta para estas cosas”, añadió Fernández en diálogo con Latina.

En medio de su intento de disculpa, el legislador llegó a decir: “solamente pedirte que para cualquier problema que haya más adelante no llames solo a Carlos Zeballos, sino llámame a mí también”, manifestó luego de ser descubierto.

Al finalizar se justificó añadiendo que el dinero era para el almuerzo del comunicador.