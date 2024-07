CONFIRMADO: Se viene el cronograma de Fonavi

MIEMBRO FONAVISTA DE COMISIÓN AD HOC, JOSÉ CÓRTEZ REVELA QUE SERÁ EL 2 DE AGOSTO

Por: Pablo Boggiano B.

Tras la reprogramación de REINTEGRO 2 debido a limitaciones de la Secretaría Técnica, la comisión Ad Hoc Fonavi tiene en la mira las 2 primeras semanas de agosto, para liquidar un padrón aproximado de 225 mil ex aportantes. En charla con El Men, el ingeniero José Luis Cortez, vocero fonavista, sostuvo el recorte de los plazos tras la entrega de los CERAD respectivos que permitan programar inmediatamente sin límite de edad los siguientes grupos, (incluido el 21) y no verse sorprendidos por demoras de los representantes del ejecutivo.

¿Cuál es la situación exacta hasta el momento con la programación de REINTEGRO 2?

En la última sesión la secretaría técnica nos puso en un escenario basado en un cronograma de devolución hasta fines de agosto de REINTEGRO 2; nosotros, como representantes de la federación, no estamos de acuerdo rotundamente, con el contrasentido de que los empleadores han enviado, han entregado recién reportes de sus aportes monetarios fonavistas. Eso tendría que entrar a una data de bases y, por lo tanto, ese escenario demoraría 6 meses y tendríamos nosotros de antemano haberles dicho qué límites de edad para que ellos tomen en cuenta en qué grupito del 100% podríamos analizarlo, en mi concepto es absurdo.

Por eso, nosotros anteriormente decíamos que hemos hecho un pedido al secretario técnico qué empresas han entregado sus reportes monetarios, qué instituciones y desde qué tiempo. Tú vienes trabajando desde el 2010 los reportes de los fonavistas, anteriormente era de cuántos meses han aportado los fonavistas pero no eran aportes monetarios, pero se han entregado.

Ahora que nosotros aprobamos una ley y siempre han salido reportes monetarios: Reintegro 1 ha sido reportes monetarios, que me diga, que por qué no hubo una norma que se tiene que ingresar aportes monetarios por decir, la Ley 29625 lo dice de manera clara: ‘tienes que considerar los aportes que le han descontado a los fonavistas desde su inicio, el año 80 hasta el 95, hasta el 98 con sus empleadores’. Con ese escenario no estábamos de acuerdo, al final se comprometieron que en los próximos días, en las próximas sesiones, que plazos se pueden recortar a 15 primeros días máximo del mes de agosto.

–La idea es ahora agosto, pero no finales de agosto

Exacto, porque tampoco podíamos hacer más, esperamos el reporte, un objetivo que se entregue en la quincena de agosto y a partir de esa fecha devolver los aportes a todos los fonavistas mayores de 75 años y también los fonavistas fallecidos o vivos a partir de 93 años a más.

–El padrón exacto, todavía no hay un desembolso, con una fecha por cerrarse, ¿sigue siendo 225 mil o ha variado en algo?

Puede variar, a medida que el padrón de CONADIS, personas con enfermedades terminales aumente, puedan evaluarse para que ingresen, eso varía de acuerdo a ellos, con mayores de 75 y de 93 años deben pasar los 200 mil fonavistas.

–¿Los difuntos y vivos de 93 años, qué numero son?

De 93 años fallecidos nos dieron una data de aproximadamente 73 mil fonavistas y los mayores de 75 años y menores de 80 son 150 mil en promedio.

“REPORTE DE EMPLEADORES PERMITIRÁ ROMPER VALLA DE PAGO”

–¿Qué tan beneficioso es que se empiecen a registrar ahora reportes de los empleadores, cosa que no estaba ocurriendo?

Lógico, de acuerdo a la ley, a la norma es recontra beneficioso, ahora las empresas, tanto privadas como públicas, están obligadas a entregar esa información, dentro de los reportes de sus trabajadores están obligados, no solamente como antes se entregaban es decir: tu laboraste 15 años completos y 7 meses, son 187 meses, ahora ya no, ahora esas empresas están obligadas a entregar sus aportes monetarios y cuánto se ha descontado realmente, y si eso supera el cálculo de aportes de acuerdo a la fórmula, hay que pagarles a los fonavistas.

Estamos adentrados a que se debe devolver lo que se le ha descontado realmente a los fonavistas y tal como se ha aprobado en una devolución mínima de 40 soles y la valla que rompa más de los S/.6, 680 y lo que salga, tiene que devolverse al fonavista, es su dinero, como siempre hemos dicho, y así tiene que cumplirse la norma.

-Esta decisión de la secretaría técnica, les altera el cronograma, se estaría hablando de otros posibles pagos para octubre o noviembre, siempre y cuando con esta experiencia, no les salgan con cosas a último momento

Es allí donde hemos apuntado, el secretario técnico nos dice: “a nosotros, para poner unos lineamientos, para que un grupo de pago sin límite de edades tiene que ser después de que se entregó el CERAD”, después que sale el padrón ponte en un escenario objetivo sale el 15, después de 2 semanas ya están entregando el CERAD, publicándose el CERAD en la página web, a partir de la publicación del CERAD podemos ir poniendo los límites para que se considere el grupo, para que después no nos digan: ‘¿saben qué?, nosotros no hemos considerado, todavía no se ha ingresado el grupo de pago que teníamos que considerar dentro de la data, porque ustedes no me han puesto la edad’.

Ahora vamos a adelantar, apenas se corte el CERAD, que se entregue ya, este es el límite de edad, para que comiences a definir de una vez que corra la data para ese grupo de pago para esa cantidad, más que todo eso se da en el escenario de reintegros porque en los reintegros estamos poniendo los límites de edad. Pero cuando sale un grupo nuevo que es el próximo Grupo 21 ahí si no hay límites, creemos que todo fonavista que haya cumplido con los requisitos está expedito para su devolución y tiene que salir.

-¿Cuándo se reúne la comisión Ad Hoc?

Este jueves deberíamos reunirnos, para seguir avanzando con el proceso y de ahí, seguiríamos el siguiente jueves que es el 2 de agosto.

.-Fecha y desembolso de Reintegro 2 saldrá el 2 de agosto

A más tardar la primera semana de agosto, después el 9 ya debemos tener todo concertado para confirmar cuántos van a salir, el desembolso para Reintegro 2 e inmediatamente aprobación de la resolución administrativa y firmado el padrón, en Reintegro 1 firmamos el padrón de 153 mil fonavistas igual se hará con Reintegro 2.

