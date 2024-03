Confirmado: Reinician Pago de Fonavi 15 abril

Anuncian cronograma con beneficiarios Reintegro N° 1

Tras faltar a las dos sesiones anteriores, por fin los representantes del MEF asistieron a la sesión de la comisión Ad Hoc Fonavi de ayer jueves y se pudo completar el quorum que tuvo como acuerdo el “Reintegro número 1”, Jorge Milla, miembro y representante fonavista del grupo de trabajo en exclusiva con El Men, informo que el reintegro ira de todas maneras en la quincena de abril, así mismo se estableció un cronograma para cumplir con los Fonavistas cada dos meses.

La comisión Ad Hoc sigue aguardando que el ejecutivo y el MEF se manifiesten respecto a su deuda con el fondo para poder acelerar la devolución a los ex aportantes.

En primer lugar, el representante fonavista sostuvo que los pagos se harán de acuerdo a las aportaciones, siempre y cuando superen la formula, tal como lo ordenó el Congreso en donde prime el mayor beneficio para el fonavista.

“El día de hoy asistieron todos los representantes del MEF y de la ONP, se ha acordado de aquí para adelante los pagos tienen que ser de acuerdo a las aportaciones, siempre y cuando superen la formula y donde la formula esté por encima de las aportaciones se considera la formula en respuesta a lo que ordenó el Congreso de la República que estableció que se haga el cálculo más favorable al fonavista, así mismo se ha acordado que el cronograma va ser cada 2 meses, empieza en abril, la quincena de abril, se va a tomar como prioridad de acuerdo a la ley , la edad CONADIS y enfermedades graves o terminales, en ese sentido se va a considerar primero a las personas de 80 años”, detalló.

Milla manifestó además la permanente preocupación de la comisión para que el ejecutivo empiece a pagar su deuda con el fondo y poder asegurar el pago de los fonavistas.

“Si bien es cierto la devolución es para todos y deberíamos pagar a grupos mayores, lo óptimo y lo adecuado, pero tenemos dos inconvenientes, en primer lugar que a la fecha que el poder ejecutivo principal deudor todavía no se ha pronunciado, por el pago de su deuda, toda vez que la comisión Ad Hoc no cuenta con el dinero suficiente para devolverles a todos los Fonavistas el total de sus aportaciones, y el segundo inconveniente es que la parte técnica, no tiene los recursos necesarios para poder acelerar los procesos técnicos, tal es así, que nos han manifestado que el área de sistemas de la ONP, por ejemplo, tiene mas personal que toda la secretaria técnica, es una situación que esperamos la PCM pueda corregir para generar mas recursos de tal manera que este proceso sea más célere”, dijo.

SE VIENE DEVOLUCIÓN

Finalmente el miembro de la comisión Ad Hoc dijo que se ultimarán detalles la primera semana de abril mientras la secretaria técnica completa la información respecto a las aportaciones.

“Si efectivamente el acuerdo es reintegro numero 1, el tema de la devolución es la quincena de abril, puede ser el 14, el 15 o el 16, la secretaria técnica no ha podido definir un día exacto porque está en proceso de verificar las aportaciones, en caso no haya aportaciones, los periodos reconocidos para efectuar el cálculo de aporte, pero tiene que darse en la quincena, ya seguramente de aquí a los primeros días de abril, vamos a estar anunciando exactamente el día, pero si hablamos de la quincena, puede ser 13, 14, 15, 16 o 17, pero en esos días obligatoriamente se tiene que dar”, apuntó

Calculo de las aportaciones

La devolución comprende el total actualizado de los aportes efectivamente recaudados de los trabajadores, para lo cual, la actualización del valor de tales aportaciones se lleva a cabo aplicando la tasa de interés legal efectiva vigente desde el momento del aporte hasta el momento de su respectiva liquidación.

La Comisión Ad Hoc considera como base de cálculo de la devolución individual, los aportes monetarios debidamente acreditados y actualizados, deduciendo los pagos a cuenta efectuados, de ser el caso

En caso exista evidencia que el fonavista laboró durante el periodo de aportaciones al Fonavi y no se cuente con información de sus aportes monetarios, la Comisión Ad Hoc procede al cálculo de su aporte, de la siguiente manera:

CA = (Fondo a Devolver – Fondo de Contingencia) * % Ponderado del Tramo Periodos / Aportados Acreditados del Tramo

La devolución individual que se realice mediante el cálculo de los aportes puede considerarse como pago a cuenta, siempre que se acrediten posteriormente aportes monetarios cuya actualización con la Tasa de Interés Legal Efectiva dé como resultado una devolución mayor a la establecida por el cálculo mencionado.

Se procede con devolver el monto de devolución que más le beneficie al fonavista en caso exista diferencia entre sus aportes monetarios acreditados y actualizados y el cálculo del aporte que realice la Comisión Ad Hoc. El procedimiento de comparación se realiza mes a mes, debiendo considerarse los pagos a cuenta efectuados.