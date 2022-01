¡Conchudo! Salaverry asumió en Perupetro a pesar de todo

Daniel Salaverry, designado presidente del directorio de Perupetro, visitó la sede de esta empresa estatal y realizó las gestiones que le corresponden en el cargo, pese a que el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, indicó al Congreso que no podría asumir dicho puesto, debido a que necesitaba la aprobación de la Junta de Accionistas.

El titular de dicha cartera se presentó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República el pasado viernes 14 de enero. Entonces señaló que Daniel Salaverry no podía tomar posesión del cargo ni ingresar a Perupetro, debido a que la Junta de Accionistas de esa empresa aún no había decidido su nombramiento.

“Él no puede ejercer porque tiene que tener la venia de la Junta de Accionistas, no se ha reunido, no ha votado, por lo tanto (Daniel Salaverry) no puede ejercer. Si la Junta de Accionistas niega, el señor no puede tomar posesión de su cargo. No puede entrar a las oficinas, mientras la Junta de Accionistas no le dé el pase, o sea no hagan la votación a favor”, dijo el ministro.