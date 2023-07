Con 84 años emprendedora tiene gran éxito con sus hierbas ancestrales

El emprendimiento es una actividad que está de moda y la que finalmente se ha convertido en el equilibrio de muchos hogares pues quien lo hace, saca adelante a sus familias a base de esfuerzo, sacrificio y dedicación.

Usuaria de Pensión 65 es símbolo de sabiduría de medicina natural en la selva peruana

Los emprendedores son personas que luchan día a día y que apuestan por invertir su dinero en algún oficio o profesión que los haga feliz y que a la vez les rinde ingresos económicos.

La mayoría de emprendedores son jóvenes, pero también hay personas mayores que nunca pudieron hacer su sueño realidad y que hoy la vida les da la oportunidad de concretar su anhelo.

Leer también [3 consejos para disfrutar al máximo de los entretenimientos digitales]

Incluso hay personas que han hecho emprendimientos sin saberlo y se han pasado la vida, esforzándose por su negocio y ayudando a muchas personas. Este es el caso de una dama, una gran emprendedora que toda su vida ha trabajado y que quizás nunca supo que su talento está muy bien valorado. Ahora a sus 84 años sigue trabajando sin parar.

Doña Dolores ha dedicado su vida a ayudar a la población de la región San Martín.

LA HISTORIA DE DOLORES LA CURANDERA

Dolores Ysuiza, partera y curandera de 84 años, ha ayudado a nacer a decenas de niños y curado del mal de aire, frío o susto a bebés en Tarapoto y en otras zonas de la región San Martín.

Ella es experta en realizar partos sin complicaciones y elaborar remedios con hierbas y plantas medicinales de la selva, además es, desde hace varios años, usuaria del programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), y el dinero que recibe lo usa en la compra de los insumos para elaborar medicinas naturales y mantenerse fuerte y alejada de las enfermedades propias de su edad.

“Desde hace tiempo que no voy al hospital en Tarapoto. No tengo nada de gravedad. Así estoy viviendo. No sé cuándo no volveré al hospital, me siento sana”, manifestó con una sonrisa.

A pesar de los años, Dolores lleva una vida llena de entusiasmo y optimismo, organizándose para atender a las personas que la visitan buscando los remedios que prepara como alternativa a los tratamientos tradicionales.

El apoyo que recibe del programa Pensión 65 es fundamental para salir adelante. “Mi plata la tengo invertida en medicina que vendo a las personas que lo requieren. Así tengo invertida mi platita. Vendo y compro. Así vivo”, dijo doña Dolores.

Con casi 60 años de experiencia apoyando a futuras mamás, Dolores se siente muy agradecida con el apoyo que le brinda el Midis. “Agradezco el apoyo de Pensión 65, porque ya tengo mucha edad y no puedo trabajar como lo hacía antes”, comentó.

Ella es un ejemplo que no importa la edad para salir adelante y sin saberlo se ha convertido en una gran emprendedores de productos herbales con los que sana y cura a sus vecinos y a todos los que llegan hasta su humilde hogar el que lo ha convertido también en su negocio.

Con una mente de destacada emprendedora, lo que recibe lo invierte en comprar más productos, lo cual significa que sin haber estudiado conoce a la perfección las claves del éxito.

Para recibir la subvención económica otorgada por el programa Pensión 65 del Midis, los adultos mayores deben contar con DNI, tener 65 años o más, estar en condición de extrema pobreza reconocida por el Sisfoh, no percibir pensión o subvención proveniente del sector público o privado y tampoco ninguna subvención o prestación económica otorgada por EsSalud.

Es importante precisar que, el Midis incrementó en un 5.9 % la cobertura de atención de adultos mayores en extrema pobreza en el Perú, buscando contribuir con el cierre de brecha en el último año. Además, para fines del 2023 se incorporarán más de 25 000 usuarios de los 24 departamentos del país.