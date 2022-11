¿Cómo saber si eres beneficiaria del Bono Alimentario?

El Bono alimentario de S/ 270 comenzaría a pagarse desde este mes a más de 6 millones se peruanos en situación vulnerable ante el alza de precios y la elevada inseguridad alimentaria. Según la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, a partir de esta semana se iniciaría con la entrega del subsidio, pero ¿cómo saber si soy beneficiario?

El Midis indica que las personas ya pueden ingresar a la web bonoalimentario.gob.pe para identificar si les corresponde recibir el bono. Solo necesitan ingresar al enlace, colocar su número de DNI y la fecha de emisión de su documento.

Otra opción es llamar a la línea gratuita 101, donde podrán consultar si son beneficiarios de lunes a sábado desde las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m. Esta línea no opera durante los feriados y días no laborables.

Leer también [SNI: Perú podría crecer un 3,5% el próximo año]

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO