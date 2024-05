¿Cómo presentar reclamo por cobro excesivo de gas o luz?

SI TE COBRARON DE MÁS SIGUE ESTOS PASOS RECOMENDADOS POR OSINERGIM

Es común que las personas que contratan servicios de electricidad o gas natural enfrenten problemas en algún momento, ya sea debido a un cobro excesivo, corte inesperado o mal funcionamiento. En cualquiera de estos casos, el usuario tiene el derecho de presentar su reclamo.

Te explicamos cómo el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), entidad encargada de la regulación tarifaria y la supervisión de empresas en los sectores eléctrico, de hidrocarburos y minero, te orienta sobre los pasos a seguir para evitar inconvenientes con el servicio.

Osinergmin recomienda que el responsable de realizar el reclamo sea el titular del servicio de electricidad o gas natural. A continuación, detallamos las razones por las cuales se puede presentar un reclamo:

Consideras excesivo el consumo que te factura la empresa.

La empresa eléctrica o de gas natural te cobra consumos de meses anteriores que consideras ya pagaste.

Deseas contar con energía eléctrica o gas natural y la empresa se niega a brindarte el servicio, sin una razón justificada.

Te cobran deudas que consideras que corresponden a otras personas, por ejemplo, cuando compras un inmueble.

Te cortan injustificadamente el servicio, por ejemplo, si solo tienes un mes de deuda.

También puedes reclamar cuando tienes problemas con el cobro de un recupero de consumos, interrupciones del servicio, niveles de tensión o la reubicación de redes.

¿Cómo presentar mi reclamo?

Para formalizar tu reclamo, es necesario que cuentes con tu número de suministro, tus datos personales y tu información de contacto, como tu teléfono y correo electrónico. Si deseas presentar tu reclamo de manera online, sigue los siguientes pasos:

1.- Presenta tu reclamo en la página web de la empresa:

Primero, accede a la página online de la empresa y completa el formulario de reclamo específico para tu servicio contratado. Si la empresa no dispone de dicho formulario, puedes localizarlo en la web y enviarles un mensaje detallando tu reclamo.

2.- Constancia de reclamo

Una vez presentado tu reclamo, la empresa tiene un plazo de 2 días hábiles para comunicarse contigo y proporcionarte un número de reclamo. Es esencial que anotes este número y lo conserves para futuras referencias.

3.- Espera la respuesta de la empresa

La empresa tiene un plazo máximo de 35 días para volver a contactarte y comunicarte la resolución de tu reclamo. Si estás de acuerdo con la respuesta, el proceso concluye aquí.

Si no estás conforme con la respuesta de la empresa y dispones de nuevas pruebas que respalden tu reclamo, deberás solicitar una reconsideración. Una vez solicitado, la empresa tiene 20 días para evaluar las nuevas pruebas y ponerte al tanto de su decisión. Si no estás de acuerdo o si no cuentas con nuevas pruebas, puedes optar por el proceso de apelación.

4.- Pide una reconsideración a la empresa

Deberás esperar 20 días para que la empresa reconsidere las nuevas pruebas y se comunique contigo. De no estar de acuerdo puedes presentar una nueva apelación.

5.- Apela ante la respuesta de tu reclamo

Tendrás 15 días para presentar tu apelación ante la empresa que te da el servicio de energía o gas natural. Esta tendrá 5 días para mandar tu apelación a Osinergmin para que esta entidad tome una decisión sobre tu Reclamo.

6.- Espera tu respuesta

Osinergmin deberá comunicarse contigo pasados 35 días desde que la empresa de energía o gas natural mandó tu apelación a Osinergmin. Al tener una respuesta a tu Apelación, la empresa de supervisar el reclamo se comunicará contigo y te informará de la decisión que han tomado. Después de esto, el proceso de Reclamo queda finalizado.

¿Dónde puedo reclamar?

Para hacer tu reclamo por alguna presunta irregularidad en la empresa eléctrica o de gas natural que te brinda el servicio puedes utilizar diferentes medios de comunicación como: libros de observaciones de la empresa eléctrica, vía telefónica, por correo electrónico o página web y de forma presencial en las oficinas de atención al público.