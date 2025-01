¿Cómo preparar a un anciano para operarse?

SI VA A SER INTERVENIDO EN CIRUGÍA, TODO ESTO DEBE TENER EN CUENTA ANTES

Las cirugías suelen ser difíciles para los adultos mayores, lo que puede resultar en complicaciones graves y hasta en muerte de manera mucho más frecuente que en pacientes más jóvenes. Pero muchos abuelos no están bien preparados para los riesgos que podrían enfrentar. Ahora, hospitales innovadores como el Centro Médico de la Universidad Duke, el Centro Médico de la Universidad de California-San Francisco (UCSF) y Michigan Medicine están trabajando para cambiar esto.

En la semana previa a la cirugía, les recetan a las personas mayores ejercicios, se aseguran de que estén comiendo alimentos saludables y tratan de minimizar la ansiedad y el estrés, entre otras intervenciones.

La investigación sugiere que estas iniciativas pueden mejorar la preparación de los adultos mayores para la cirugía y potencialmente obtener mejores resultados.

“Cambiar la forma en que nos acercamos a los pacientes mayores es realmente un imperativo”, dijo la doctora Emily Finlayson, directora del Centro de Cirugía para Adultos Mayores de UCSF. En esta línea, el próximo año el Colegio Estadounidense de Cirujanos (ACS) planea lanzar un esfuerzo nacional para mejorar la atención quirúrgica de las personas mayores, después de definir una amplia gama de estándares que los hospitales deberían cumplir.

¿CUÁNTO DEMORA EN VOLVER A CASA Y CÓMO PREPARARLO?

En enero, investigadores informaron que los adultos mayores que pasaron por el programa POSH antes de cirugías abdominales mayores, estuvieron menos tiempo en el hospital (cuatro días vs. seis días para un grupo control), tuvieron menos probabilidades de regresar al hospital en los siguientes 30 días (7.8% vs. 18.3%), y tuvieron más probabilidades de regresar a su hogar sin necesidad de atención médica domiciliaria (62.3% vs. 51.1%). También sufrieron un poco menos de complicaciones.

Aunque el plan se adapta a cada paciente, en general se recomienda: comenzar a caminar 20 minutos al día, cinco días a la semana; hacer ejercicios de fortalecimiento muscular tres veces por semana; practicar la respiración profunda de tres a cuatro veces por día; dejar de tomar medicamentos que puedan interactuar mal con anestesia, como antihistamínicos y benzodiacepinas; comer 30 gramos de proteína tres veces al día; tomar mucho líquido comenzando tres días antes de la cirugía (la orina debe ser de color amarillo claro a transparente); y asegurarse de tener a alguien para que esté con el paciente en el hospital y cuando este vuelve a casa.

¿QUÉ DEBES PREGUNTARLE A TU CIRUJANO?

¿Debería someterme a una cirugía? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué puede suceder si me someto una cirugía? ¿Y si no lo hago? En su opinión, ¿la cirugía me hará sentir mejor? En su opinión, ¿la cirugía me ayudará a vivir más tiempo? Si es así, ¿cuánto tiempo más? ¿Qué debo esperar si todo va bien? ¿Cómo será mi vida diaria después de la cirugía? (¿Inmediatamente después, tres meses después, un año después?) ¿Me colocarán tubos o drenajes durante o después de la cirugía y los necesitaré en casa? En su opinión, ¿cómo afectará esta cirugía a mis otros problemas de salud (como diabetes o hipertensión)? Después que me den el alta, ¿qué tipo de cuidado cree que necesitaré? ¿Qué sucede si las cosas salen mal después de la cirugía? ¿Puede describir complicaciones serias y explicar lo que podrían significar para mí? Si estoy demasiado enfermo como para hablar por mí mismo, ¿cómo puedo asegurarme de que se conozcan mis deseos?

CÓMO HACER LA PRE EVALUACIÓN

Además de incrementarse los riesgos en los procedimientos quirúrgicos, dichos factores condicionan los tiempos de recuperación, la funcionalidad posterior y la necesidad de rehabilitación.

Por lo tanto, se deben considerar estas cuestiones al momento de decidir realizar una intervención quirúrgica. El paciente adulto mayor necesita evaluaciones y cuidados especiales en el perioperatorio. Sin dudas, el objetivo principal en todo momento es lograr la mejor calidad de vida junto a la mayor independencia y el menor sufrimiento.

Sin embargo, de acuerdo con las últimas investigaciones existe evidencia suficiente para decir que la carga de enfermedad asociada a la edad y no la edad por sí misma es la que determina la morbimortalidad perioperatoria en los adultos mayores. Pero, por supuesto, la edad se relaciona con comorbilidades que podrían poner en riesgo la evolución del paciente quirúrgico.

Entre los factores más prevalentes que intervienen en este tipo de pacientes, se encuentran hipertensión, enfermedad coronaria, patología pulmonar crónica y eventos neurológicos previos, entre otros.

Por todas estas incidencias la evaluación preoperatoria especializada utilizando instrumentos pronósticos objetivos, la adopción de elementos preventivos para complicaciones frecuentes y la estabilización de patologías crónicas subdiagnosticadas resultan un aporte fundamental a la cirugía.

