Como lograr desarrollar tus actividades de forma independiente y autónoma

La terapia ocupacional es una profesión sanitaria, cuyo objetivo es conseguir que las personas con alguna restricción en la participación dentro de su entorno, puedan desarrollar sus actividades de la vida cotidiana de forma independiente y autónoma.

La Terapia Ocupacional busca facilitar que cada persona haga y elija las actividades que le interesan

Es decir, todas las personas realizamos diariamente actividades para nuestro autocuidado (como alimentarnos, asearnos o desplazarnos), desempeñamos ocupaciones productivas (estudiar, trabajar, hacer voluntariado, etc.) y tenemos momentos de ocio. Los terapeutas ocupacionales tratamos de facilitar que cada persona haga y elija las actividades que le interesan, independientemente de sus condiciones físicas o psíquicas.

INDICACIONES

Con cualquier persona que tenga una restricción en la participación en su entorno o situación de dependencia, en cualquier momento del ciclo vital (desde la infancia a la tercera edad).

Por lo general, los terapeutas ocupacionales que trabajan con niños, lo hacen porque no han alcanzado el desarrollo que se espera para su edad. Quizá estos niños no son capaces de jugar con sus juguetes, de realizar las tareas que se le pide en el colegio o no se relacionan con otros niños. Los terapeutas tratan de estimular la adquisición de esas habilidades directamente con el niño, pero también ayudan a la familia a que se sienta segura aportando los mejores cuidados a su hijo.

Cuando se trabaja con personas adultas, suele ser debido a la presencia de alguna patología, que restringe su autonomía. Puede ser por distintos motivos:

Patologías neurodegenerativas: Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, ELA, etc.

Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, ELA, etc. Patologías neurológicas sobrevenidas : ictus, traumatismo craneoencefálico, lesión medular, etc.

: ictus, traumatismo craneoencefálico, lesión medular, etc. Lesiones traumatológicas (amputaciones) o reumáticas ( artritis , artrosis).

, artrosis). Patologías psiquiátricas.

Discapacidades congénitas, que permanecen en la edad adulta: Síndrome de Down, parálisis cerebral, afectación de la visión, audición, etc.

FUNCIONES

Aunque los pacientes a los que puede atender un terapeuta ocupacional son de una naturaleza muy variada, las funciones de todos los terapeutas ocupacionales siguen siendo las mismas. Así pues, en su día a día, lo que hace un terapeuta ocupacional es:

Evalúa las capacidades y limitaciones físicas y psicológicas de los pacientes: para ello, los ponen a prueba y analizan el historial histórico del paciente.

Planifica y organiza sus consultas de terapia ocupacional: para ello, debe haber sacado unas conclusiones de la primera toma de contacto con el paciente. Así pues, se comunica con otros centros sanitarios y con los pacientes para poder planear con anticipación sus sesiones de terapia ocupacional.

Elaborar planes de integración: en función de la tipología de paciente con el que esté tratando, el terapeuta ocupacional deberá seleccionar unas actividades concretas con el fin de potenciar unas habilidades. A su vez, también ha de asesorar a padres y allegados del paciente sobre la terapia y su comportamiento.

Planificar programas de salud con fines de sensibilización: aunque esto sea opcional, los terapeutas ocupacionales más solidarios sirven de altavoz para fomentar el cuidado de la salud mental y física, crear conciencia de la adaptación social y contactar con comunidades afines.

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE

La actividad de la terapia ocupacional es un elemento clave en la vida cotidiana. Pues forma parte de la ésta. Es necesaria y característica de la existencia y supervivencia del ser humano. Algunos de sus beneficios pueden ser:

Aumenta la autonomía: Es la razón principal por la que la terapia ocupacional resulta plenamente beneficiosa. Permite a los pacientes que poseen limitaciones trabajar en la mejora de las mismas. A nadie nos gusta sentirnos inútiles ni dependientes de nada ni de nadie. Por esa razón, la terapia ocupacional le brinda la oportunidad al paciente de adquirir una mayor autonomía y afrontar su situación en la medida de lo posible.

Mejora la fuerza y la resistencia para las tareas funcionales: La terapia ocupacional se distingue de otras por su capacidad de analizar el movimiento o requisitos cognitivos de las tareas diarias. Así como de implementar actividades de manera creativa. Además de ejercicios específicamente diseñados para desarrollar las habilidades específicas que se necesitan para lograr o mejorar su independencia.

Trabaja con la cognición funcional: El equipo ocupacional plantea la cognición en función de la necesidad funcional. Para ello, la terapia ocupacional se centra en practicar actividades que necesiten de una organización, atención y razonamiento. Así la cognición del paciente, la cual necesita para poder completar las tareas diarias, mejorará.

Adaptación del hogar: La terapia ocupacional ofrece la oportunidad de adaptar a los pacientes al ámbito en el que viven. Es decir, los equipos terapéuticos sugieren a los sujetos la modificación de su hogar para que sea más accesible a sus necesidades.

Ofrece apoyo: Los terapeutas ocupacionales no solo se dedican a plantear unos objetivos y cumplirlos. Su función va más allá de lo físico. Los terapeutas también escuchan a los pacientes. Les dan la oportunidad de que cuenten y expresen sus problemas para que la actividad y el proceso terapéutico no sea únicamente físico. También debe haber un apoyo moral.

Para la mayoría de los tratamientos es necesaria la actividad y creatividad del terapeuta. Es beneficioso para los pacientes que el terapeuta esté integrado en el lugar donde imparte su trabajo. Es decir, la terapia ocupacional es vocacional ya que estás tratando con personas tanto a nivel físico como mental. Y, en el momento que les impartes la actividad, esas personas, dependen en gran parte del trabajo y el interés que pongas en ellas.