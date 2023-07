Cómo hacer que el dinero rinda más

Si la inflación ha sido este año una ola que recorre el mundo y los bancos centrales han subido las tasas de interés para tratar de controlarla, es posible que tus finanzas estén enfrentando un momento complicado o, al menos, una situación de incertidumbre sobre el futuro.

No gastes más de lo que ganas y evalúa tus finanzas

Tasas de interés más altas encarecen los créditos, haciendo más difícil comprarse un auto o una casa, productos que muy pocas personas pueden adquirir sin un préstamo. Y en la vida cotidiana, quienes se han acostumbrado a usar tarjetas de crédito para hacer compras diarias o cubrir las cuentas del mes, ahora están pagando intereses mucho más altos, especialmente si dejan una cuota impaga.

Por otro lado, en aquellos países donde sus monedas se han devaluado frente al dólar, los consumidores están gastando más dinero en comprar bienes importados.

CONSEJOS

Nunca gastes más de lo que ganas:

Para administrar tu dinero de la manera correcta debes cumplir ciertas reglas de oro. Nunca gastar más de lo que ganas es una de ellas. Si quieres evitar gastar más de lo que ganas, es necesario que seas muy organizado a la hora administrar tu dinero, y eso sólo lo puedes lograr si estableces un presupuesto.

Con base a tus ganancias mensuales, haz un presupuesto que no arroje números rojos. Lo ideal es que gastes menos de un 90 por ciento de tus ingresos. De esa manera, podrás ahorrar dinero que en el futuro cercano podrás invertir en cosas realmente importantes, como tu educación.

Evalúa tus finanzas:

Por muy elemental que te parezca, date tiempo para evaluar tus finanzas, ten en cuenta cuáles son tus ingresos, tus gastos y tus deudas. Lo puedes hacer mensualmente, pero si mágicamente se te desaparece el dinero es mejor que lleves un registro diario de tus gastos.

Sólo compra cosas que vayas a utilizar:

Si quieres administrar tu dinero de la manera correcta, no vuelvas a comprar por impulso. Puede que te encuentres en una tienda por departamentos y, de repente, te topes con unos llamativos patines que están en oferta. Antes de comprarlos, pregúntate si realmente los vas a usar.

Gastar en artículos que no vayas a utilizar es una muy mala idea, aunque parezca una buena oferta. Otra de las reglas que debes cumplir si quieres administrar tu dinero de forma adecuada es sólo comprar lo que realmente vayas a utilizar.

Evita la impulsividad:

Debes fijar prioridades y elaborar una estrategia para no tener gastos innecesarios. Cosas como llevar sólo el dinero justo en la cartera, o limitarte a asistir a eventos sociales. Procura no comprometerte con más dinero del que ganas. No debes gastar más dinero del que ganas. El autocontrol es la clave en esta estrategia, debes ser estricto con tu dinero y pensar, antes de realizar ese gasto adicional.

No todo lo que brilla es oro:

En un mundo consumista como en el que vivimos, cada fin de semana en los almacenes y supermercados nos pueden tentar con promociones. Debes tomarte el tiempo para evaluar si realmente lo que ofrecen es una oferta. Nunca te vayas por la primera opción. Comparar te permitirá aprovechar la competencia entre proveedores y adquirir mejores productos y servicios a menor precio.

Aprende a decir que no:

Es posible que justo sea el día de pago sea en el que tus compañeros deciden salir a “celebrar”. Si consideras que esa salida te puede desequilibrar económicamente entonces aprende a decir “no”. Está padrísimo que salgas y tengas un espacio para convivir, pero todo debe ser en equilibrio. Esto aplica también para cualquier “ocasión especial” que se presente durante la quincena.

Haz un presupuesto quincenal:

Una de las razones por las cuales se acaba la quincena tan rápido es porque no hay un sentido de urgencia, o porque sentimos que tenemos todo el mes para resolver lo que vaya ocurriendo. Una forma de cuidar tu dinero entonces es mejor llevar un presupuesto quincenal que incluya las fechas de los pagos fijos que tengas que hacer, así como de tus otras prioridades.

Establece objetivos financieros:

Esto te ayudará a darle una guía a tu presupuesto mensual y saber a dónde apuntan todos tus esfuerzos. Hazte las siguientes preguntas: ¿Qué quiero hacer? ¿Estoy donde quiero estar? Esto te llevará a establecer cuánto dinero necesitas para lograr lo que quieres, además de ser la mejor motivación.

Es importante establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo para así evitar frustraciones en el proceso. Lo más importante es tener claro que el dinero no es la meta, sino que es el medio para lograr tus objetivos ya sea un viaje, una moto, una casa propia, la posibilidad de traer a tus familiares a vivir contigo o simplemente vivir una vida tranquila.

Crea un fondo de emergencia:

Los contratiempos y los apuros existen, y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Por ello, contar con un fondo de entre tres y seis meses de ahorros es recomendable para enfrentar cualquier tipo de emergencia que se nos pueda presentar.

Puedes ponerte como propósito mensual o quincenal apartar cierta cantidad de dinero destinado a este fondo, y controla el deseo de gastar en cosas que no valgan la pena, no lo toques hasta que logres cierta cantidad, o mejor aún, no lo toques sino en verdaderas emergencias.

