¿Cómo emitir un recibo por honorarios en forma sencilla?

APRENDE A REDACTAR UN COMPROBANTE DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES

Si eres un trabajador independiente, los pagos por tus servicios profesionales se deben realizar mediante recibos por honorarios. Es decir, el trabajador no se encuentra en la planilla de la organización, sino que presta su servicio de forma esporádica sin subordinación a un contrato.

El recibo por honorarios electrónico es un comprobante de pago que se emite por la prestación de servicios profesionales, y es necesario para quienes generan rentas de cuarta categoría. En este nuevo artículo de tu diario el Men te contamos cómo emitirlos desde la página web de la Sunat.

Este documento se debe emitir de forma electrónica y ya no manual como se hacía hace años; es decir, ya no se entregan recibos físicos, salvo que se deba a motivos no previstos, que no sean responsabilidad del trabajador. En este caso, deberás registrarlos luego en la página de la Sunat o la APP Personas.

Requisitos para emitir recibos por honorarios electrónicos

Para poder emitir recibos por honorarios electrónicos sólo es necesario que hayas registrado tu RUC en rentas de cuarta categoría y tengas a la mano tu Clave SOL. De esta manera, podrás ingresar a las plataformas de la Sunat y realizar el proceso sin ningún problema.

¿Cómo emitir recibo por honorarios electrónico 2024?

Desde hace algún tiempo, todos los trabajadores independientes pueden emitir sus recibos por honorarios desde la web de la Sunat. Para ello, solo deben seguir estos sencillos pasos:

Paso 1: Ingresar a la web de la Sunat.

Paso 2: Selecciona la opción “Mis Trámites y Consultas” e ingresa tu Clave SOL.

Paso 3: Una vez dentro, selecciona la opción “Emisión de Recibos por Honorarios Electrónicos” y dale clic.

Paso 4: Si es la primera vez que emites un recibo por honorarios electrónico, aparecerá el mensaje de “Obtención de la Calidad de Emisor Electrónico (SEE)”, solo debes darle clic a la opción “Continuar”.

Paso 5: Aquí se iniciará el proceso para la emisión del recibo por honorarios electrónico. Primero deberás ingresar los datos del usuario al que le prestaste el servicio.

Paso 6: Luego, llena los datos del servicio prestado.

Paso 7: Seguidamente indica si el tipo de Renta de Cuarta Categoría que aplicará a su recibo por honorarios corresponde al Inciso “A” o “B”.

Paso 8: Selecciona el tipo de moneda y el monto de los honorarios que deberás pagar

Paso 9: Para finalizar el proceso, revisa que la información que contiene el recibo esté correcta. Si fuera así, ubica el botón “Emitir Recibo” y darle clic. ¡Eso es todo!

Monto máximo para emitir recibo por honorarios

Según la Sunat, en caso se superen los S/ 3.354 al mes, se deberá de tomar en cuenta la declaración a la renta. También si el monto supera los S/ 1.500 se retendrá el 8%, esto aplica para las empresas de régimen general o mype tributario. En caso de los empleados de un Régimen Único Simplificado (RUS) o Régimen Especial de Renta (RER) no acceden a este tipo de retenciones.

¿Es posible revertir un recibo por honorarios?

Un recibo por honorarios es un documento que está en el día a día de muchos trabajadores independientes y empresas que contratan servicios.

Sin embargo, existen situaciones en las cuales un recibo por honorarios debe ser revertido debido a una presentación errónea de información. Por ejemplo, nombres, apellidos o razón social y número de RUC.

Este trámite se realiza de manera online ingresando a Sunat Operaciones en Línea con el RUC y clave SOL.

Luego, se debe seguir la siguiente ruta: Mis trámites y consultas -> Comprobantes de pago -> SEE SOL -> Recibos por honorarios electrónico -> Revertir recibo por honorario.

Después se debe escribir el número del recibo que se desea revertir para buscarlo y presionar “Revertir recibo”.

De esta forma ya estará finalizada la operación y revertido el documento que contenía un error.

Cabe resaltar que para que la reversión proceda no se debe contar con pagos registrados, ni emisión de notas de crédito del RxH a revertir.

