Cómo ahorrar dinero si tienes hijos

La economía preocupa mucho a la gran mayoría de los padres. Son grandes los gastos a los que nos enfrentamos día a día para mantener un hogar. Y cuando tenemos hijos, se multiplican. Por eso te ofrecemos consejos útiles para ahorrar dinero. Cuando se tienen niños, siempre hay gastos. Estos pueden ser mayores o menores dependiendo de la edad del pequeño y sus necesidades.

Todos alguna vez nos hemos sentido agobiados por el dinero, ya que se necesita tenerlo para comprar cosas a nuestros hijos y mantener nuestro hogar. Lo que debemos hacer siempre es intentar ahorrar lo máximo posible en los aspectos que se puedan.

TIPS DE AHORRO

Planifica los gastos mensuales:

Esto es importante para no gastar más de lo que se tiene. A principio de mes, anota los ingresos, los gastos, reserva una parte para imprevistos y define cuánto te gustaría ahorrar en dicho periodo. Si tus hijos te piden algo y para ti supone un gasto extra inasumible, explícale que no es el momento de comprarlo. Es importante que los niños aprendan el esfuerzo que suponen las cosas para que las valoren.

La previsión te ayudará:

A lo largo del año, nuestros hijos suelen ir a actividades extraescolares, academias, campamentos, fiestas de cumpleaños, etc. Ir ahorrando una determinada cantidad al mes, te ayudará a asumir estos gastos extra sin que la economía doméstica se vea perjudicada.

Ahorra para la universidad:

En cuanto a la previsión que deberás ir incluyendo en tu rutina, piensa, también, en la educación que quieres que reciban tus hijos. Ahora son pequeños, pero crecerán y es probable que vayan a la universidad. Si destinas una cantidad todos los meses con este fin, cuando llegue el momento no tendrás ningún problema para pagar los estudios de tus hijos.

Lleva siempre agua y snacks:

Cuando salgas de casa con tus hijos, acostúmbrate a llevar agua, fruta y frutos secos, sobre todo, cuando tengas previsto tardar en llegar a casa o cuando vayas al parque, incluso, al cine. Preparar el almuerzo y la merienda tú mismo también te ahorrará un pico a fin de mes. En el caso de un bebé, la lactancia materna, además de los beneficios para la salud del bebé y la madre, supone un gran ahorro.

Practica el DIY:

Si tienes que hacer algún regalo o llevar un detalle a los compañeros de tus hijos por su cumpleaños, hazlo tú mismo (Do It Yourself, DIY). Hoy en día, en internet hay tutoriales para todas aquellas manualidades que seas capaz de imaginar. Además, si las haces con tus hijos, disfrutaréis de un divertido plan en familia.

Si tienes ahorros, ¿te has informado sobre tus posibilidades de inversión?:

Buscar opciones de inversión para los ahorros de los que dispongas es una buena idea para obtener una rentabilidad extra a ese dinero. Hay diferentes productos, cuentas de ahorro, fondos de inversión… Asesórate antes de tomar una decisión y elige el producto que mejor se adecúe a tus necesidades. Si estás barajando esta posibilidad, acércate a la oficina de tu entidad y pide que te informen.