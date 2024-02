Christian Ramos reveló por qué los clubes de Liga 1 no buscan contratarlo

El defensor nacional Christian Ramos contó las razones de distintos clubes de Liga 1 para no contar con sus servicios

El libro de pases de la Liga 1 Te Apuesto 2024 cerrará el próximo 26 de febrero, lo que genera expectativas entre varios jugadores que buscan integrar algún club para lo que resta del torneo. Uno de estos jugadores es Christian Ramos, un defensor de 35 años que sigue en forma, pero ha revelado que no ha recibido ofertas concretas de equipos de la liga local.

Recordemos que Christian Ramos, conocido como la ‘Sombra’, tuvo participación con Sport Boys durante el 2023. Sin embargo, para este nuevo año, no ha recibido ninguna oferta concreta de algún equipo. A pesar de su vasta experiencia y de ser uno de los pilares en la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018, varios clubes de la Liga 1 han decidido no contar con sus servicios.

¿Por qué los clubes de la Liga 1 no quieren contratar a Christian Ramos?

En una conversación con el programa de YouTube ‘Tanke como cancha’, Christian Ramos habló sobre su futuro como futbolista. El defensor mencionó que le parece extraño no recibir propuestas, especialmente considerando que hace poco tiempo representaba a la selección peruana.

Asimismo, mencionó que algunos clubes no lo buscan porque él no quiere jugar fuera de la capital o porque su salario es demasiado alto. “Me han dicho que no quieren que juegue en provincias, ¿por qué no? No quieren hablar conmigo porque mi salario es alto, pero yo pienso que eso debería ser tema de conversación. Esas son las excusas que me dan, pero ahora no estoy seguro de qué sucede”, agregó.

Finalmente, mencionó que ya no tiene un representante porque considera que puede manejarse por sí mismo y señaló que uno de los principales obstáculos para encontrar equipo es el nuevo reglamento del torneo. “Lo más complicado es el tema de los 25 jugadores y los 6 extranjeros, que solo ocurre aquí y eso reduce las oportunidades para nosotros”, concluyó.

¿Qué opina Christian Ramos sobre los tres grandes del fútbol peruano?

Durante la conversación, Christian Ramos recordó su paso por los tres clubes más representativos del país: Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima. Destacó las cualidades de cada uno de estos equipos durante su estadía en ellos.

Al referirse a Sporting Cristal, elogió el buen trabajo que realizan en las divisiones menores. “Sporting Cristal marcó mi carrera. Desde muy joven me abrieron las puertas, me dieron todo, viví muy bien ahí, me sentí muy cómodo, recibí mucho apoyo. Si he llegado hasta aquí es gracias al excelente trabajo que hacen en las divisiones menores”, comentó.

Sobre Alianza Lima y Universitario, mencionó que lo que más caracteriza a los merengues es la garra y el compañerismo, así como la entrega de la hinchada durante los partidos. Respecto a los blanquiazules, destacó el buen juego y el ambiente en Matute.

¿En qué clubes ha jugado Christian Ramos?

Christian Ramos ha tenido una carrera amplia y variada en diversos clubes, entre ellos:

Sporting Cristal

Universidad San Martín

Alianza Lima

Juan Aurich

Gimnasia y Esgrima La Plata

Emelec

Tiburones Rojos de Veracruz

Al-Nassr

Melgar

Universitario de Deportes

Universidad César Vallejo

Sport Boys

¿Cuál es el valor actual de Christian Ramos?

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor actual de Christian Ramos es de 125 mil euros. Su cotización más alta fue en el año 2017, cuando jugaba en Emelec.