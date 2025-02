Chris Soifer: «Sus razones tendrá»

Pese a que el futbolista negó conocerla tras una entrevista, Soifer aseguró que la relación existió hace una década y no ve motivo para ocultarlo.

La exchica reality, Chris Soifer, ha generado un revuelo entre sus seguidores ante su reciente aparición en un en vivo, donde confirmó que conoce a Cristhian Cueva, a pesar de que él lo haya negado públicamente tras una entrevista realizada por un programa local.

Tras ello, Soifer, sin mostrarse alterada por esta situación, aclaró que no tiene intención de ocultar lo ocurrido, ni de entrar en mayores detalles. “Sus razones tendrá, o sea, él sabrá qué historia es la que él quiere contar. Y cool, yo no tengo por qué negarlo o decir sí, o sea, lo que él quiere decir, perfect”, manifestó.

Conforme a lo indicado por la modelo, su relación con Cueva, ocurrió hace una década y, para ella, carece de sentido revivir ese tema ahora. “Imagínense, si no lo hablé hace diez años, ¿por qué lo hablaría ahora? No tiene sentido”, indicó. Sin embargo, evitó profundizar en detalles, pues resaltó que no tiene nada negativo que decir sobre la actual pareja de Cueva, Pamela Franco.

Cabe señalar que, este tema ha generado diversas reacciones, especialmente porque la declaración de Soifer contradice directamente a la versión del futbolista, quien negó cualquier vínculo con ella durante una entrevista que fue realizada por un programa local.