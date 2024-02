Chile: Boric decreta el estado de excepción por catástrofe

Se han reportado múltiples incendios forestales simultáneos en el centro de Chile, causando varias víctimas

Varios incendios ocurrieron al mismo tiempo en la región central de Valparaíso, situada a 100 kilómetros al este de Santiago, provocando múltiples víctimas en la madrugada de este sábado. En respuesta a la emergencia, el presidente chileno, Gabriel Boric, declaró el estado de excepción por catástrofe con el fin de movilizar los recursos necesarios.

“Tenemos una información preliminar que efectivamente hay personas que han fallecido. No sabemos cuántas. Hay una información muy preliminar y no lo vamos a saber hasta que no lleguen los primeros rayos de sol del día para entregar una información más precisa“, indicó el gobernador de la región, Rodrigo Mundaca.

Inicialmente, las autoridades reportaron al menos 10 personas desaparecidas, con la posibilidad de que incluso hayan perdido la vida. Sin embargo, en este momento la situación es confusa debido a la interrupción de las comunicaciones, y los diferentes incendios aún no han sido controlados.

El Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid), que reúne a diversas autoridades e instituciones públicas, estaba programado para llevarse a cabo en las primeras horas del sábado. Sin embargo, debido a la gravedad de la situación, decidieron adelantar la reunión.

Catástrofe sin precedentes

“Estamos frente a una catástrofe sin precedentes […] Son más de cinco focos simultáneos“, reconoció la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

Cerca de la medianoche, el presidente Gabriel Boric anunció la declaración del estado de excepción por catástrofe en la región de Valparaíso, otorgándole la capacidad de movilizar recursos de manera más expedita para hacer frente a los incendios.

“La situación de los incendios forestales especialmente en la quinta región es muy difícil por las temperaturas y vientos, pero sepan que estamos desplegados al máximo de las capacidades para enfrentar la emergencia“, añadió el mandatario.

Los incendios coinciden con una de las olas de calor más intensas de los últimos años, donde las temperaturas han alcanzado casi los 38 grados Celsius en la zona central.

El año pasado, Chile experimentó la ola de incendios más letal de los últimos años, con 27 personas fallecidas y la destrucción de miles de viviendas en regiones del centro-sur del país, como La Araucanía, Biobío y Ñuble.

Los especialistas atribuyen esta situación al aumento de las temperaturas que exceden lo habitual y al impacto de un modelo forestal centrado en el monocultivo de pino y eucalipto.

A pesar de que Chile experimentó uno de los inviernos más lluviosos de los últimos 15 años, los expertos han estado advirtiendo durante meses que la sequía no ha sido erradicada y que existe una alta probabilidad de que se desarrolle vegetación fina y muerta en la zona centro-sur, que es fácilmente inflamable.

Suspenden amistoso

Debido a la cadena de incendios forestales que ha estado afectando la ciudad desde la mañana del viernes, las autoridades de Viña del Mar ordenaron la suspensión del partido amistoso programado entre Colo Colo e Independiente del Valle.

El encuentro marcaba el cierre de la Copa de Verano de Viña del Mar y se consideraba una especie de final, ya que ambos equipos habían vencido a lo largo de la semana al equipo local y anfitrión, Everton.

Además de las condiciones de humo, ceniza y el caos eléctrico en la ciudad, las autoridades tomaron la decisión de suspender el partido porque el estadio de Sausalito, donde se iba a celebrar el encuentro, ha sido convertido en el centro de operaciones del Comité de Emergencia para hacer frente a los incendios.

