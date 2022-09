Chancan a congresistas por adelanto de elecciones

La segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, indicó que en el Parlamento no hay intención de respaldar su propuesta sobre el adelanto de elecciones generales como una solución a la crisis política que se vive en el país.

Según indicó esta actitud responde a ciertos intereses entre sectores oficialistas y de la oposición, pues no quieren perder sus privilegios.

“Los colegas congresistas no quieren adelanto de elecciones y paran poniendo excusas como que no es facultad de Congreso o dicen que es competencia del Ejecutivo […] es decir, están poniendo un montón de trabas y no están viendo realmente que estamos viviendo una crisis política, social y económica“, dijo en entrevista al diario El Comercio.

“Los colegas congresistas no tienen la voluntad política para poder sacar adelante este proyecto de ley que nos estaría ayudando a salir de esta crisis en la cual nos encontramos”, insistió.