César Hildebrandt: “No soy traidor a la patria, pero me opongo”

El periodista César Hildebrandt, se manifestó sobre la adquisición de veinticuatro aviones caza por parte del Estado. Al respecto, comentó que la compra podría ser irregular y, además, criticó la posición del titular del Ministerio de Defensa, quien mencionó que la persona que no esté de acuerdo con dicha compra, sería considerada un traidor de la patria.

“Los 24 aviones caza chuecos que la señora Boluarte ha ordenado comprar y que el ministro de Defensa dice que va a comprar y que, además, anuncia que el que se oponga puede ser considerado traidor a la patria, pues yo me opongo, ministrito. Yo me opongo. No soy traidor a la patria, pero me opongo rotundamente porque me parece un gasto sospechoso de coima. Se lo digo en su carota”, mencionó durante la emisión de su podcast.

Asimismo, el periodista anunció otras posibles adquisiciones que podría realizar el Gobierno. “Son 24 cazas, dos aviones de transporte y se habla ahora de, probablemente, un avión presidencial nuevo, a pesar de que el de ahora funciona muy bien”, añadió.

Tras ello, Hildebrandt, resaltó la millonaria compra, frente a los índices de pobreza en el Perú. “Va a ir con fronteras consolidadas. Con más o menos lo exterior garantizado comprando cazas cuando la pobreza alcanzó el 30%. Sospechoso de coima, señor ministrito de defensa. Un “traidor a la patria” se lo dice en su carota”, anotó.