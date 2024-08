Atleta Kimberly García: “Ha sido muy difícil”

La atleta, Kimberly García, expresó su tristeza tras no alcanzar una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos París 2024.

Este miércoles, Kimberly García y César Rodríguez, consiguieron el cuarto puesto en la maratón marcha por relevos mixtos de los Juegos Olímpicos París 2024, quedando a pocos segundos de alcanzar la medalla de bronce.

“Se agradece bastante a todos los peruanos que han estado pendientes y también a los que estuvieron aquí haciéndonos barra. Eso es de mucha motivación para nosotros en la competencia, nos ayuda a seguir en el recorrido y no desfallecer”, manifestó la atleta huancaína al Comité Olímpico Peruano.

Como se recuerda, Kimberly García llegó a París 2024 siendo la principal carta del ‘Team Perú’ a fin de obtener una medalla olímpica. Cabe señalar, que la deportista ocupó el puesto dieciséis en la marcha femenina, lejos de su mejor performance en la temporada.

Ante ello, la atleta manifestó que “Ha sido muy difícil. El día uno tenía otras expectativas, pero lastimosamente, por factores externos, no pude concretar ello. A veces hay cosas que no puedo controlar y solo suceden, entonces he tenido que recuperarme”, recordó respecto a su primera competencia en París 2024.

“En ese momento tuve que tratar de voltear la página, porque no es nada fácil. Una está bastante triste, quiere desahogarse porque lleva tanto tiempo preparándose, entrenando, y, obviamente, los resultados avalan eso, de que puedes llegar entre primera y tercera”, agregó.

Como se recuerda, Kimberly García no logró instalarse en el podio en su prueba individual, sin embargo, en los relevos con César Rodríguez ocupó el cuarto puesto que significó diploma olímpico para la delegación peruana; “Obviamente me dolió mucho, y me sigue doliendo todavía. He tratado de estar bien ahora para dar pelea en los relevos. Creo que César y yo dimos lo mejor de nosotros, estamos satisfechos con nuestro esfuerzo porque ya no podíamos dar más”, anunció.

Cabe señalar, que, durante la competencia por relevos, Kimberly García llegó a cronometrar el mejor tiempo entre las mujeres, no obstante, detalló que la estrategia colectiva se vio condicionada tras recibir dos advertencias, una para ella y otra para Rodríguez. “No solamente dependíamos de nosotros, sino también del juez. Ya teníamos dos paletas, estábamos en capilla. Si nos daban una más, parábamos tres minutos, entonces hubiéramos llegado más atrás. Siempre debemos tener un poco más de cuidado, por eso creo que César se retrasó algo más porque teníamos una estrategia sobre qué hacer durante la prueba. Eso fue lo que lo detuvo, luego yo traté de marchar lo más rápido posible y bien para que el juez no nos ponga una paleta más”.