César Acuña pide que piensen en el país

El líder del partido Alianza para el Progreso (APP), Cé­sar Acuña, aseveró que no podemos dejarnos llevar por quienes no piensan en el país.

Durante su alocución por el aniversario de APP, sostuvo que hay personas que están creando inestabilidad política, lo cual afecta directamente a los pobres.

Resaltó que su partido, a diferencia de otros, han for­mado una bancada con mucha madurez y sensatez, y que no se dejan llevar por esos deseos de inestabilidad.

“No se dan cuenta del daño que le hacen a la gente pobre. Nosotros como partido esta­mos en el centro y no vamos a permitir abusos de la derecha, ni de la izquierda. Seremos los verdaderos defensores del pueblo peruano”, manifestó.

Acuña mencionó que es falso que haya una alianza con el gobierno y menos que exista un cogobierno con APP, “No estamos empeñados con nadie, para tener la autoridad moral de fiscalizar”, manifestó.

Asimismo, señaló que su partido busca la justicia social con inversión. “Queremos darle calidad de vida a la población: darle carreteras, luz, agua, centros médicos… pero no se puede dar calidad de vida si no hay inversión. Si no hay plata, no hay dinero para invertir”.