Expulsión de ‘Niños’ fue show mediático

El congresista de Acción Popular (AP), Luis Aragón, sostuvo que la expulsión de seis congresistas de su organización política, por estar implicados en la investigación por el caso conocido como ‘Los Niños’, no cumplió el debido proceso y en su opinión obedece a un “show mediático”.

“Lo que dice el vocero (Darwin Espinoza) es correcto, primero porque no se ha cumplido un debido proceso con el tema de la expulsión, no ha habido el derecho a la defensa ni ha existido una etapa de descargos. Se han vulnerado los principios del debido proceso, no sé si intencionalmente o por desconocimiento”, sostuvo Aragón

Además, advirtió, que el Tribunal de Disciplina que resolvió la expulsión de sus seis correligionarios (Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza, Illich López y Juan Carlos Mori) no está inscrito ante el Registro Nacional de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).