Carabayllo mejora limpieza con quince motofurgones

En una clara apuesta por la modernización de los servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, la Municipalidad de Carabayllo, liderada por el alcalde Pablo Mendoza, presentó 15 motofurgones de última generación destinados a reforzar el servicio de recolección de residuos sólidos en zonas altas, alejadas y de difícil acceso del distrito.

Cada unidad cuenta con capacidad para transportar más de una tonelada de residuos, lo que permitirá: Ampliar la cobertura del servicio en todo el distrito, reducir los tiempos de recolección, haciendo el proceso más rápido y eficiente, incrementar la frecuencia de atención en zonas críticas, optimizar la logística operativa, aprovechando mejor los recursos municipales.

“Este es un paso firme hacia una Carabayllo más limpia, ordenada y moderna. Escuchamos a nuestros vecinos y respondemos con soluciones reales. Apostamos por una gestión eficiente, ambientalmente responsable y comprometida con el bienestar de todos los carabayllanos”, afirmó el alcalde Pablo Mendoza durante la presentación oficial de los vehículos.

La implementación de esta nueva flota forma parte de una visión integral de desarrollo urbano, donde la sostenibilidad ambiental y la eficiencia operativa son pilares fundamentales. Con acciones como esta, Carabayllo se posiciona como un distrito que apuesta por el futuro, invirtiendo en tecnología y equipamiento moderno para mejorar los servicios públicos.