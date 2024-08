Cathy Sáenz confesó que padece de cáncer de mama

La situación de Cathy Sáenz ha generado una ola de apoyo y solidaridad de diversas figuras del entretenimiento

La exproductora de televisión, Cathy Sáenz, compartió a través de sus redes sociales el difícil momento que está viviendo. “Hace dos semanas, me operaron de cáncer de mama”, reveló, anunciando que se tomará un descanso para recuperarse. Agradeció a sus familiares y amigos por el apoyo recibido durante este periodo.

En una publicación en Instagram, Sáenz explicó: “Durante los últimos días, muchos de ustedes me han preguntado qué tengo, qué me pasa. He decidido que es momento de contarles”. Informó que la operación fue exitosa y “lograron retirar toda la lesión”. Sin embargo, añadió que ahora debe someterse a radioterapias.

Un merecido descanso

Cathy Sáenz indicó que se tomará un tiempo para descansar y recuperarse completamente. “Hay prioridades en esta vida y la salud es una de ellas. Quiero descansar para poder recuperarme al 100%”. Aseguró que se encuentra bien y que volverá a trabajar gradualmente, dependiendo de cómo se sienta. “Me tomaré este tiempo para agradecer, disfrutar y ser mucho más consciente de la alegría de vivir”.

Prometió que más adelante compartirá más detalles sobre su proceso y enfatizó la importancia de realizar chequeos preventivos anuales. “Sentir miedo es inevitable, pero la vida tiene emociones más bonitas… y, por eso, hay que darle con todo”, expresó, instando a sus seguidores a cuidar de su salud.