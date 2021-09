Caso Lapadula: cuidado con las lesiones en su dentadura

El delantero nacional Gianluca Lapadula sufrió una fuerte lesión en el partido de la selección de Venezuela, una luxación, más no una fractura de los dientes permanentes. Dos de ellos se salieron del alveolo, se movieron. Fueron literalmente expulsados y eso produjo un sangrado en el jugador.

Jesús Ochoa, cirujano dentista de la clínica Multident comenta “los dientes están dentro del alveolo, que es como un soqué, muy parecido al de los focos, está con un tejido de amortiguación o periodonto. En el caso del jugador, Lapadula, no se rompió o fracturó diente si no que se desprendió de su soqué. En condiciones normales el diente puede moverse porque no está soldado al hueso, esto pasa en situaciones patológicas donde el periodonto desaparece y la raíz se suelda al hueso.

El riesgo es que al moverse el diente de su soquet y estar vital puede fracturarse o romperse el nervio (paquete vasculoso nervioso donde se alojan los nutrientes del diente) que irriga al mismo diente. Con la luxación, la pieza puede “morir” porque empieza a ponerse negro ya que se necrosa la pulpa (tejido que está dentro del diente), es decir, muere. ¿Qué hacer?

Primero, fijarlo en su sitio luego de realizar una radiografía para reposicionarlo y empujarlo inmediatamente a su sitio, y se consolida. Luego hay que retirar la parte de la raíz fracturada. Algo similar a una fractura en el brazo, lo entablillamos, ponemos yeso y se consolida a lo que llamamos ferulización dental, se suelda con un alambre y resina por la parte de atrás de la pieza dental, señala Ochoa Zavaleta, cirujano dentista.