Cártel de Sinaloa recluta sicarios a través de Apps

A través de documentos filtrados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo hacktivista Guacamaya, se dio a conocer que el Cártel de Sinaloa habría recurrido a una popular aplicación de mensajería móvil para reclutar a nuevos sicarios.

El hackeo a Sedena ha revelado presuntas relaciones de servidores públicos con miembros del crimen organizado

Según los documentos filtrados, la organización criminal utiliza una aplicación de mensajes con el objetivo de conseguir nuevos miembros criminales. Esta forma de reclutamiento recuerda a la manera en que el también llamado Cártel del Pacífico busca a profesores especializados en Química para añadirlos a sus filas, de acuerdo con otros documentos hackeados a Sedena.

“Hago de su conocimiento que un M.T. informó sobre la detección de una imagen que circula a través de la aplicación de telefonía celular en la que, supuestamente, el Cártel de Sinaloa realiza el reclutamiento de personas para trabajar como sicarios, buscando incrementar sus células delictivas con personal militar.” se puede leer en uno de los documentos filtrados a los que el medio Publimetro tuvo acceso.

Según el medio citado, en el mes de junio de 2022 el documento fue compartido a las dependencias relacionadas con el Ejército, además señala que la institución de seguridad debe tomar medidas con los miembros militares para que eviten generar nexos con la delincuencia organizada.

Cabe recordar que autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones a una red de transportes en México presuntamente vinculada con el Cártel de Sinaloa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de dicho país sancionó a OTD Valenzuela el pasado miércoles 19 de octubre.

OTD Valenzuela estaría involucrada en el transporte de metanfetamina, heroína y fentanilo, desde México hacia territorio estadounidense, las sanciones representarían entonces afectaciones al Cártel de Sinaloa. Entre las sanciones contempladas por la OFAC se encuentra el bloqueo de todas las propiedades e intereses en bienes de los individuos designados que se encuentran en Estados Unidos.

MILES DE MUERTES a culpa de Cártel de Sinaloa

Por su parte el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brien E. Nelson, indicó que dicha red habría contribuido a que sucedieran miles de muertes de estadounidenses que dejan de vivir a causa de las drogas que llegan a Estados Unidos.

Y de acuerdo a otros documentos filtrados de Sedena, el exalcalde del municipio de San Ignacio, Iván Ernesto Báez Martínez habría formado parte del Cártel de Sinaloa. Báez Martínez apareció en un documento con fecha del 2017 y se le señala como parte del grupo criminal. Según los informes filtrados el exalcalde sería uno de los supuestos “hombres fuertes” del Cártel de Sinaloa.

Además, el pasado 17 de octubre la Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a Estados Unidos a una mujer identificada como Mercedes “M”, dicha persona de nacionalidad mexicana fue identificada como operadora del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades a la fémina se le acusa de delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, cometidos durante el periodo del 2012 al 2015, pues era la encargada de enviar a Estados Unidos dinero generado por la venta de drogas.

Mercedes “M” fue localizada en Sinaloa el pasado mes de abril y fue entregada a las autoridades estadunidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Un grupo de personas armadas sometieron a un presunto sicario del Cártel de Sinaloa, la víctima estaba al centro del grupo sin playera y con los ojos vendados. La grabación de tan solo 1 minuto y 20 segundos, la cual circuló en redes sociales durante el domingo 30 de octubre, permitió ver a por lo menos ocho individuos con chalecos taticos y con el rostro cubierto.

“Gente de Obregón, estoy aquí, me tienen amarrado por culpa de ‘La Chapiza’ que me puso a trabajar, amenazándome a mí y a mi familia y así como a mí, tiene a dos o tres chavos trabajando, ya que ellos no cuentan con personal, unos porque los han matado, a otros los han agarrado, otros se han ido por falta de alimento no tienen ni que comer.”

La primera parte de la grabación son declaraciones del hombre sometido, quien señaló haber trabajado para La Chapiza, un grupo armado vinculado con el Cártel de Sinaloa. Luego de las declaraciones del hombre sometido uno de los individuos armados comenzó a insultar al también llamado Cártel del Pacífico.