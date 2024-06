Carlos Zambrano confía en ganarle a Argentina

Scaloni, DT de la selección campeona del mundo, aseguró que Argentina jugará con suplentes contra Perú

Luego de que la selección peruana perdiera 0-1 ante Canadá en la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2024, el defensor Carlos Zambrano reconoció la dificultad del encuentro contra Argentina pero subrayó que en el fútbol cualquier cosa puede pasar.

“Sabemos que el partido ante Argentina es muy complicado. Es el último campeón, pero tampoco vamos a ir con la mentalidad de que ya estamos derrotados. Vamos a salir a buscar el partido, es nuestra última opción y se le puede ganar. Esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa”, afirmó Zambrano tras la derrota ante Canadá.

Reflexionando sobre el partido contra Canadá, Zambrano mencionó que a Perú le faltó inteligencia y astucia. “Con Canadá nos faltó un poco de viveza, ser inteligentes. Con uno menos había que cortar las jugadas, pero se nos complicó”, añadió.

Carlos Zambrano, capitán de la selección, dará pelea hasta el final

El defensor también mencionó el impacto del clima en el rendimiento del equipo, señalando que el calor intenso pasó factura. “Con uno menos y el calor era muy duro. No son excusas, pero un gran ejemplo es lo que le pasó al juez de línea que se desmayó. La Conmebol tiene que ser consciente de no jugar en altas temperaturas o parar los partidos para refrescarse, para no correr riesgos”, declaró.

“Igual hay que ser autocríticos, el gol fue una contra que nos agarró mal parados a la defensa y tenemos que saber reconocer los errores. Las cosas suceden en segundos y hay que reaccionar rápido”, concluyó.