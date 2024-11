Carlos Gutiérrez: «No se pueden generar cambios rápidos»

El gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, Carlos Gutiérrez, indicó que Corpac afronta diversos problemas por sus sindicatos.

El gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (ARTAI),Carlos Gutiérrez, cuestionó la medida de fuerza anunciada por un sindicato de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación comercial (Corpac), que provocó la afectación de miles de pasajeros por suspensión y retraso de vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Ante ello, el gerente de la AETAI, indicó que esta situación se da debido a que Corpac tiene varios sindicatos, situación que compartió con la de Petroperú. Sin embargo, a su criterio, ello complica los cambios dentro de la empresa estatal, como la inclusión de más controladores aéreos que terminen con el déficit actual.

“El problema con Corpac es que es un elefante complejo, como lo decimos a veces es una suerte de Petroperú del aire. Tiene seis sindicatos, uno más mediático que otro y es muy complejo tratar de generar cambios”, menciono.

“No se pueden generar cambios rápidos, como contar con un nuevo controlador, no es que mañana voy y lo contrato y ya está, ponte a trabajar. Es una capacitación, estudios, exámenes, validaciones, habilitaciones, etc, que puede tomar un año o quizás más”, añadió.