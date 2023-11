Carlos de Inglaterra celebrará su 75º cumpleaños sin Enrique

Los duques de Sussex han vuelto a poner de manifiesto su distanciamiento de la familia real británica al decidir no acudir a la fiesta familiar del monarca Carlos III

El Palacio de Buckingham ha enviado una nueva invitación al castillo de Riven Rock, la residencia en Los Ángeles donde residen el príncipe Enrique y Meghan Markle junto a sus dos hijos. El motivo de esta invitación es el 75º cumpleaños del rey Carlos III de Inglaterra, que se celebrará el próximo martes 14 de noviembre en su residencia oficial, Clarence House, en Londres. Sin embargo, en esta celebración familiar y privada, solo estará presente uno de sus hijos, el príncipe de Gales, Guillermo. Esta situación marca un cambio en la relación de los duques de Sussex con la familia real, ya que en 2019, postergaron su luna de miel para asistir al 70º cumpleaños del monarca. No obstante, en los cinco años transcurridos desde entonces, han vuelto a destacar las diferencias con su familia al tomar la decisión de no asistir a la celebración familiar. “La brecha entre ellos sigue siendo demasiado larga”, afirman fuentes cercanas a Carlos III al diario británico The Sun. Este es el segundo episodio en el que el príncipe Enrique rechaza públicamente la oportunidad de pasar tiempo con su padre. En mayo, realizó una breve visita al Reino Unido (sin Meghan) con motivo de la coronación de su padre, pero ni siquiera tuvieron un encuentro privado.

En septiembre, los duques decidieron no aceptar la oferta de reunirse con el monarca en el Palacio de Balmoral, en Escocia, en el primer aniversario de la muerte de su abuela, la reina Isabel II, a pesar de que Enrique estuvo en Londres esa misma semana para un evento benéfico. Se esperaba que esta última invitación marcara el inicio de una reconciliación entre padre e hijo después de que el duque y su esposa renunciaran oficialmente a sus deberes de representar a la corona británica y se mudaran a Estados Unidos. Todo apunta a que las diferencias entre ambos siguen siendo muy pronunciadas. La fuente cercana que así lo asegura es, según The Sunday Times, un amigo cercano al rey que ha aprovechado para declarar que su íntimo compañero siente “dolor” por no avanzar en una posible reconciliación. “Cuando llega el final de cualquier día de trabajo, mi amigo piensa en su familia. Siempre sentirá una punzada en el corazón por un problema que aún no ha podido resolver”.

Ambas partes se encuentran en un momento de frialdad por las secuelas de la biografía de Enrique, y las entrevistas que los duques de Sussex publicaron en los últimos años, donde aprovecharon para denunciar el acoso que supuestamente han recibido por parte de los Windsor. “Pero eso no cambia el amor del rey a su hijo. Nunca dejará de invitarlo a reuniones de familia, porque él no es así”, continua la cercana fuente al monarca. El rencor sigue latente en la relación familiar. Tanto por una parte como por la otra. En las conversaciones privadas con el medio británico, el amigo del rey no ha tenido escrúpulos en señalar que Carlos III sigue sintiendo “decepción y consternación” por la descripción que Enrique hizo de su esposa, la reina consorte Camila, en su libro de memorias, titulado En la sombra. El duque sentenció en esas páginas que su madrastra era “peligrosa” y una “villana”. “Hay temas que no se resuelven y no habrá un acercamiento a corto plazo”, concluyó el amigo del rey.

