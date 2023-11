Cancillería indica que se abasteció avión de selección venezolana

Así lo indicó la Cancillería a través de la plataforma X

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que, gracias a gestiones efectuadas “con sentido de cooperación y solidaridad”, se logró proveer de combustible al avión que transportaba a la selección venezolana de fútbol.

Según indicó la Cancillería a través de la plataforma X, anteriormente Twitter, después de repostar combustible, la aeronave despegó desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con destino a Venezuela, llevando de regreso al equipo nacional.

Gracias a las gestiones realizadas desde muy tempranas horas de hoy, con sentido de cooperación y solidaridad, se abasteció de combustible al avión que transporta a la @SeleVinotinto, el que ya ha despegado del @LAPJorgeChavez. Les deseamos un buen viaje de retorno a su país. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 22, 2023

“Gracias a las gestiones realizadas desde muy tempranas horas de hoy, con sentido de cooperación y solidaridad, se abasteció de combustible al avión que transporta a la selección venezolana de fútbol, el que ya ha despegado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Les deseamos un buen viaje de retorno a su país”, informó la entidad.

En la mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre restricciones de abastecimiento privado que afectaron al avión de la selección venezolana, ajenas a la voluntad del Estado peruano.

La Cancillería lamentó la situación y llevó a cabo gestiones para resolver este problema que afectó al equipo de fútbol.

Antes, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, compartió un comunicado del Ministerio de Poder Popular de su país, mencionando la negativa de suministro de combustible para el regreso del equipo a su país.

#Comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, ante los insólitos actos de agresión contra la @SeleVinotinto por parte del Gobierno del Perú pic.twitter.com/JZTQxaLn9D — Yvan Gil (@yvangil) November 22, 2023

El martes, las selecciones de Perú y Venezuela se enfrentaron en el Estadio Nacional. Yoshimar Yotún anotó el primer gol a favor del equipo local durante el primer tiempo. En el segundo tiempo, el equipo visitante igualó el marcador con un gol de Jefferson Savarino.

Con este resultado, Perú se mantiene en la última posición con 2 puntos de 18 posibles, a 3 unidades del puesto de repechaje ocupado por Paraguay. Venezuela, por su parte, se encuentra en el cuarto lugar con 9 puntos.

Además, Perú suma uno de sus puntajes más bajos en las últimas eliminatorias. En el proceso clasificatorio anterior, para Qatar 2022, la selección peruana tenía 4 puntos en esta etapa.

Los jugadores de la Blanquirroja no jugarán juntos hasta marzo, cuando se reúnan para disputar amistosos de la fecha FIFA contra selecciones europeas.

Las Eliminatorias para la Copa del Mundo se reanudarán en septiembre de 2024, cuando Perú se enfrente a Colombia en casa y a Ecuador como visitante.

Leer más:

MTC no negó combustible al avión de selección venezolana

Tras la denuncia que señalaba que el Gobierno del Perú había impedido que el avión que trasladaba a la selección venezolana salga del país al negarle combustible, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, rechazó dicha acusación.

Esto luego de que el canciller de Venezuela, Yván Gil, denunciara que “el Gobierno de Perú comete una nueva arbitrariedad contra los venezolanos, al impedir que el avión que trae de regreso a la @SeleVinotinto recargue el combustible para emprender el vuelo”.

“He pedido que me informen, esto ha ocurrido hace poco tiempo. En el Perú no hostigamos a nadie. Y esto, me dijeron, que es una política de siempre. El estado peruano es de políticas abiertas, el trabajo con nuestros hermanos latinoamericanos. Creo que aquí hay un problema de índole comercial. La verdad no quisiera adelantar hasta confirmar luego con PetroPerú”, dijo Raúl Pérez-Reyes.

Por su parte, la Cancillería peruana lamentó que el avión que transporta a la selección de fútbol de Venezuela se haya quedado varado en el aeropuerto Jorge Chávez por problemas con el abastecimiento de combustible.