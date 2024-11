Canciller Schialer defiende traslado de clases a modalidad virtual por APEC

El canciller Elmer Schialer apoya el traslado a clase virtuales, destacando que es una medida preventiva para garantizar la seguridad de los estudiantes.

En entrevista con Punto Final, el canciller peruano Elmer Schialer explicó la reciente decisión del gobierno de Dina Boluarte de trasladar las clases escolares a modalidad virtual durante la cumbre APEC 2024 en Lima. Esta medida, que se aplicará en los días de la reunión internacional, busca minimizar riesgos para la seguridad de los estudiantes en el contexto de este evento de gran envergadura.

Schialer llamó a la ciudadanía a comprender la disposición en un “contexto amplio”, enfatizando que, aunque no es una “solución perfecta”, responde a la necesidad de proteger tanto la seguridad como la continuidad de la educación de los menores en días que movilizarán a numerosos líderes y delegaciones internacionales en la ciudad.

¿Afectará esta medida la educación de los estudiantes?

Durante la conversación con Mónica Delta, Schialer aclaró que esta modalidad temporal no representa una interrupción significativa dentro de los objetivos anuales de enseñanza. Recordó que el Ministerio de Educación establece un mínimo de horas lectivas: 900 para educación inicial, 1100 para primaria, y entre 1200 y 1600 para secundaria, y hasta 2135 en los Colegios de Alto Rendimiento. Por lo tanto, el cambio de modalidad es una medida excepcional que no alterará drásticamente el cronograma educativo.

Schialer reconoció que, a lo largo del año, el sector educativo ha enfrentado interrupciones por distintas razones, pero subrayó que esta decisión responde a un “enfoque preventivo en aras de la seguridad” durante un evento de relevancia internacional.

Clases virtuales: una solución viable con retos pendientes

Sobre el traslado a clases virtuales por estos días, Schialer mencionó que esta modalidad representa una alternativa práctica para no detener la educación. No obstante, admitió que la infraestructura tecnológica presenta limitaciones en algunas zonas, y no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones para acceder a la enseñanza en línea. Aun así, insistió en que esta es una “medida excepcional y preventiva” que atiende a las exigencias de seguridad que impone la cumbre APEC.

Con este enfoque pragmático, el gobierno busca minimizar la alteración en la rutina escolar sin comprometer la protección de los estudiantes, respondiendo al reto de la organización de un evento que reunirá a numerosos líderes globales en la capital peruana.