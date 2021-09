Camila Cabello responde a quienes critican su cuerpo

Camila Cabello le dio una respuesta contundente a los criticaron su cuerpo cuando se viralizó una fotografía de ella haciendo ejercicio

Camila Cabello respondió a todas las personas que la criticaron en redes sociales cuando se viralizó una fotografía de ella haciendo ejercicio.

La cantante cubana acaba de debutar con nueva versión de Cenicienta, una producción dirigida por Amazon Prime Video que recrea el clásico cuenta, pero ahora con varios cambios feministas para hacerla más atractiva entre las nuevas generaciones.

Sin embargo, antes del lanzamiento de la película, Cabello fue criticada por unas fotografías tomadas por un paparazzi en las que se le veía hacer ejercicio por las calles de West Hollywood, California y varios le dijeron por redes sociales que supuestamente se veía gorda.

“Pensé: ‘¿Sabes qué? Esto es normal’. Mi peso va a subir y bajar, también tenemos estos dementes estándares de belleza del maldito Instagram de personas a las que se les han hecho retoques con Photoshop o si no se les han hecho retoques con Photoshop, no es el cuerpo de todas las mujeres, y yo estaba como… iré a TikTok y hablaré de esto”, dijo Camila Cabello en el programa de James Corden, quien también es productor del filme “Cenicienta“.

El video de TikTok que menciona la cantante, fue publicado hace algunos meses y fue un éxito en redes sociales, un ejemplo total de aceptación para muchos.

“Estaba corriendo en el parque, ocupándome de mis propios asuntos, tratando de estar en forma, tratando de mantenerme saludable, y usé una blusa que muestra mi barriga. No la estaba metiendo porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete la barriga todo el tiempo. Estar en guerra con tu cuerpo es tan pasado de moda, estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer lo que tengo que hacer. Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y gordura, y tenemos que ser dueños de eso, cariño“, dijo en aquel video.