BTS: Ya inició la venta de entradas para “Yet to come in cinemas”

La preventa de entradas de BTS “Yet to come in cinemas” comenzó este 9 de enero en las cadenas cinematográficas de Cinemark y Cineplanet

“Yet to come in cinemas” de BTS llega a nuestro país y estará disponible desde el 1 hasta el 4 de febrero en Cinemark y en Cineplanet solo estará dispobible el 1 y 2 de febrero. Asimismo, el precio de las entradas en Cinemark oscilan entre los 36 y 48 soles; mientras que, en Cineplanet varían entre los 43 y 65 soles.

La cinta estará disponible en Perú después de cuatro meses de que el concierto fuera realizado en vivo y completamente gratis, un show exitoso que paralizó a Corea del Sur. Cabe señalar que, esta pieza resulta muy especial para los fans, pues fue el último show de la banda completa, antes que Jin iniciara el servicio militar.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas de BTS, “Yet to come in cinemas”?

La preventa comenzó este lunes 9 de enero y los fanáticos no tardaron en agotar las entradas al instante de las cadenas cinematográfias, causando que se colgaran sus páginas respectivas al instante.

¿Cuándo será el estreno en Perú?

El estreno BTS, “Yet to come in cinemas” será el 1 hasta el 4 de febrero del 2023 en las salas de Cinemark, mientras que en Cineplanet se proyectará solo el 1 y 2 de febrero.

¿Dónde comprar entradas?

Cineplanet y Cinemark confirmaron que tendrán el concierto de BTS en su cartelera. Aún hay entradas disponibles, pero se están agotando rápidamente en los múltiples horarios que ofrecen dichas empresas.

¿Cuánto cuesta la entrada para ver la transmisión del concierto?

El precio de los boletos para ver a la banda de K-pop conformada por Jin, Jimin, Jungkook, V, RM, Suga y J-Hope oscilan entre 36 y 48 soles, según el tipo de salas de Cinemark. En Cineplanet varían entre 43 soles y 65 soles.

Salas disponibles de Cinemark

Cinemark Angamos

Cinemark Jockey Plaza

Cinemark Gamarra

Cinemark San Miguel

Cinemark Plaza Lima Sur

Cinemark Mall Plaza Bellavista

Salas disponibles de Cineplanet

Lima: Cineplanet de la Av. Brasil, Centro Cívico, Mall del Sur, Primavera, Puruchuco, Risso, San Miguel y Villa María del Triunfo.

Arequipa: Mall Plaza.

Chiclayo: Mall Aventura y Real Plaza.

Huancayo: Real Plaza.

Huánuco: Real Plaza.

Piura: Piura y Real Plaza.

Trujillo: Real Plaza.

