Brescia, histórico club de Italia dejó de existir

Tras el impago de deudas millonarias, el Brescia dejó de pertenecer al profesionalismo. Su capitán se pronunció en las redes sociales.

El fútbol italiano pierde a uno de sus referentes más antiguos. Brescia Calcio, el club lombardo fundado en 1911 y símbolo inconfundible de la pasión provinciana, desaparece del profesionalismo. La noticia deja atónita a toda una ciudad que ya no verá a sus Rondinelle competir entre la élite, víctima de una crisis administrativa que ni la historia ni el prestigio pudieron sortear.

La génesis del colapso encuentra a Massimo Cellino, presidente del club desde 2017, como figura central de la debacle. Su incapacidad para enfrentar compromisos económicos (más de tres millones de euros en deudas, entre impuestos, sueldos y obligaciones generales) selló el destino del Brescia.

El plazo para regularizar las cuentas expiró, y con él, también la presencia del club en la Serie C, tercer escalón del fútbol italiano. Los intentos desesperados de encontrar inversores, socios extranjeros o vender la institución naufragaron sin remedio. Trabajadores, futbolistas y empleados vieron rescindidos sus contratos, e incluso el propio Cellino se refugió en Londres, lejos de la tormenta y de las voces críticas.

En el terreno deportivo, el desenlace ya se avizoraba. Tras terminar en la 15º posición de la Serie B (con 43 puntos) el Brescia fue castigado con una sanción de cuatro puntos por incumplimiento de pagos. Esto determinó el descenso a la 18º posición y su caída a la Serie C. La sanción emitida por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) por “no respetar dos pagos” condenó el destino del club. Así, el castigo evitó la pérdida de categoría de la Sampdoria y precipitó el desastre económico en Brescia.

La reacción de la ciudad y del mundo del fútbol no se hizo esperar. El desenlace alimentó el dolor colectivo. “114 años de historia han sido pisoteados, pero Brescia no es él (Cellino). El Brescia somos nosotros y nunca morirá”, escribió el capitán Dimitri Bisoli en Instagram. “Massimo Cellino mató deliberadamente al Brescia. Decidió no inscribirlo, y punto”, sentenció el diario La Gazzetta dello Sport.