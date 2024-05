Bonos de 250 soles a 19990 y de 350 soles para 20530

PAGOS SERÁN DIFERENCIADOS PARA CADA RÉGIMEN Y SE APLICAN EN JUNIO O JULIO

Tras la aprobación de la reforma del sistema previsional peruano en la comisión de Economía del Parlamento, diversas voces se han alzado en contra de esto pues consideran que no se ha tocado el fondo de la problemática que es la de aumentar en forma efectiva las pensiones en forma anual y progresiva como indica la propia Constitución y no cada tres años como señala la iniciativa aprobada. Uno de quienes se sumó a la observación de esta norma es Emilio Cotrina Velásquez de la Federación Nacional de Pensionistas del Centro del Perú (Fenapec), quien instó al gobierno a emitir bonos diferenciados a favor de las leyes 19990 y 20530.

“Estamos viendo cómo este Congreso protege, de una manera u otra, a las AFPs y hasta el propio ministro de Economía dice que el estado puede pagar la pensiones de los aportantes al sector pensionario privado con tal que no sigan sacando más fondos de sus cuentas. ¿Cómo puede ser posible semejante cosa? ¿O sea que pueden destinar dinero del erario público para las AFP y para la ONP, cuándo? Esto es inaudito, dónde se ha visto que el estado proteja de esta manera al sector privado que tiene sus propios métodos para generar ganancias con el dinero de sus propios aportantes. Ahora vemos que el estado no tiene una manera óptima de resolver esto y la iniciativa aprobada ha sido la de la bancada fujimorista que es pro AFP también. La que planteó el exministro Alex Contreras donde se planteaba más cosas no ha sido tomada en cuenta salvo algunos párrafos”, cuestionó.

Asimismo, dijo que durante el último plenario de su gremio, se ha determinado venir a Lima para reunirse con bancadas de grupos afines a la lucha social y presentarles un petitorio con una propuesta del otorgamiento de un bono diferenciado para los jubilados estatales.

“Gracias a contactos hechos durante varia semanas, ya tenemos pauteado la visita para esto a fines de este mes. Vanos a ir a Lima con la idea de que se plantee al MEF la entrega de un bono de 240 soles para la ley 19990 y 360 soles para la 20530, amparándonos en las adendas que pueden solicitarse al presupuesto público ya en curso. Cada año se hacen agregados para diversos rubros y el tema pensionario debe ser tomado en cuenta también. Si se da, estimamos que se aplique en junio o julio como máximo. Ya nos han cursado respuesta y la disposición de apoyarnos está clara. Pido a los hermanos pensionistas que confíen en esta gestión. Vamos con todo por nuestros bonos”, aseguró.

