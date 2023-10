Bombardean la casa de peruana en Israel

El embajador de Perú en Egipto, José Guillermo Betancourt, confirmó que la casa de la ciudadana peruana Feker Hajabed fue bombardeada en la Franja de Gaza. Ella y su familia se encuentran en buen estado de salud, sin embargo, se quedaron sin vivienda y temen por sus vidas.

Según se informó, ella salió del Perú desde los 8 años y emigró hasta esta zona del Medio Oriente donde se casó con un palestino y tiene tres hijos menores de edad.

Hajabed y su familia vivían en el sur de la Franja de Gaza, zona bombardeada por Israel. Tras quedarse sin vivienda, ella se ha refugiado en la casa de una familia palestina.

“He conversado con la señora, quien me ha manifestado que ella y su familia están bien pero que su casa y toda la cuadra en donde ella vivía ha sido bombardeada. Que ya su casa es irreconocible. Ha expresado su interés de ser evacuada, de salir de Gaza”, explicó.

Según información de embajador, los ciudadanos que se encuentran en la Franja de Gaza están viviendo momentos de terror. Además, no encuentran alimentos, no hay luz, no hay electricidad y las comunicaciones por internet y celular son muy complicadas.